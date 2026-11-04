Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha từ chức sau thảm kịch tai nạn đường sắt

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt cuối tháng 10-2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Ủy ban Thường trực Quốc hội, ông Puente cho biết không thể tiếp tục tại vị sau hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong chưa đầy một năm. Trước vụ va chạm ngày 28-10, một vụ trật bánh trên cùng tuyến đường hồi tháng 1 đã khiến 46 người thiệt mạng và hiện vẫn đang được điều tra.

Ông Puente cho biết đã quyết định từ chức chỉ vài phút sau khi nhận tin về vụ tai nạn mới nhất, nhưng tiếp tục đảm nhiệm công việc để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, triển khai điều tra và hỗ trợ các nạn nhân.

Thủ tướng Pedro Sanchez cảm ơn những đóng góp của ông Puente, đánh giá ông đã đặt các nạn nhân lên hàng đầu và thể hiện trách nhiệm chính trị. Quyết định từ chức được đưa ra chưa đầy bốn tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội sớm, dự kiến diễn ra ngày 29-11.

Vụ tai nạn ngày 28-10 xảy ra gần thị trấn Urda, miền Trung Tây Ban Nha, khi một đoàn tàu cao tốc của công ty tư nhân Iryo đang dừng trên đường ray bị tàu của công ty đường sắt quốc doanh Renfe đâm phải.

Theo ông Puente, sự cố hệ thống thông tin liên lạc trên tuyến Madrid-Seville đã ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống an toàn. Nhân viên điều độ tại Madrid sau đó cho phép tàu Renfe tiếp tục di chuyển dù phía trước có đoàn tàu đang dừng. Tốc độ khi xảy ra va chạm được ước tính khoảng 160-200 km/h.

Hai thảm họa liên tiếp làm dấy lên lo ngại về an toàn đường sắt tại Tây Ban Nha, quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Trước năm nay, mạng lưới này chưa từng ghi nhận tai nạn chết người trong hơn 30 năm.

Trước khi tuyên bố từ chức, ông Puente đã công bố một loạt biện pháp tăng cường an toàn, gồm giảm số chuyến trên tuyến Madrid-Seville, giới hạn tốc độ ở mức 40 km/h khi hệ thống tín hiệu gặp sự cố và đẩy nhanh triển khai Hệ thống Quản lý Giao thông Đường sắt châu Âu (ERTMS).

Chính phủ Tây Ban Nha cũng cam kết tăng gấp đôi mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho hành khách thiệt mạng, đẩy nhanh chi trả và cải thiện chế độ hỗ trợ người bị thương.

Bên cạnh đó, nước này dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện bất thường, giám sát liên lạc giữa lái tàu và nhân viên điều độ, đồng thời xây dựng mô hình số theo dõi hoạt động của mạng lưới đường sắt theo thời gian thực.