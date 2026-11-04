Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha từ chức sau thảm kịch đường sắt

Thông báo được ông Puente đưa ra khi kết thúc phiên điều trần trước Ủy ban Thường trực của Nghị viện nước này. Ông cho rằng mình không thể tiếp tục giữ chức sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong chưa đầy một năm.

"Một bộ trưởng giao thông vận tải tại một quốc gia như Tây Ban Nha không thể tiếp tục giữ vị trí sau hai vụ tai nạn có mức độ nghiêm trọng như vậy trong chưa đầy một năm. Đây là vấn đề về phẩm giá chính trị, sự nhất quán và lòng trắc ẩn đối với các nạn nhân", ông nói.

Ông Puente cho biết đã quyết định rời nhiệm sở ngay sau khi biết tin về vụ tai nạn ngày 28/10, nhưng trì hoãn công bố để hoàn tất các biện pháp ứng phó khẩn cấp và bảo đảm an toàn đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra hôm 28/10. Video: X/sirajnoorani

Vụ tai nạn xảy ra ngày 28/10 gần làng Urda, tỉnh Toledo, cách Madrid khoảng 130 km về phía nam. Tàu của công ty đường sắt nhà nước Renfe đâm vào đuôi một đoàn tàu đang dừng của hãng tư nhân Iryo trên tuyến cao tốc nối Madrid với Sevilla.

Theo điều tra ban đầu, hệ thống an toàn tự động gặp sự cố trên đoạn đường dài khoảng 63 km, buộc trung tâm điều khiển tại Madrid phải chuyển sang can thiệp thủ công. Dù có tín hiệu đỏ cấm di chuyển, trung tâm vẫn cấp phép cho tàu Renfe tiếp tục hành trình. Các điều tra viên ước tính tốc độ va chạm khoảng 160-200 km/h.

Thảm kịch xảy ra chưa đầy một năm sau vụ hai tàu cao tốc va chạm tại Adamuz, vùng Andalusia, ngày 18/1, khiến 46 người thiệt mạng.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết đã nhận dạng toàn bộ 69 nạn nhân thiệt mạng, gồm 40 nam và 29 nữ. Trong số này có 54 công dân Tây Ban Nha, 4 người Mỹ, hai người Nhật Bản, hai người Úc cùng các nạn nhân đến từ Anh, Canada, Pháp, Cộng hòa Czech, Bồ Đào Nha, Argentina, Mexico và Tunisia.

Một trong những người thiệt mạng là nhà khoa học người Anh Marta Shahbazi, 41 tuổi, chuyên gia hàng đầu về sinh học tế bào. Bà gặp nạn khi đang trên đường đi nhận giải thưởng. Hiện còn 37 người bị thương tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Trước khi từ chức, ông Puente công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 30 triệu euro dành cho gia đình các nạn nhân và người bị thương. Chính phủ Tây Ban Nha cũng triển khai một loạt biện pháp an toàn mới, trong đó có giới hạn tốc độ 40 km/h khi hệ thống tín hiệu gặp sự cố, yêu cầu nhân viên thứ hai tại trung tâm điều khiển xác nhận các lệnh chỉ dẫn.