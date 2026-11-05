Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha từ chức sau hai vụ tai nạn đường sắt thảm khốc trong một năm

Ông Oscar Puente từ chức chỉ vài ngày sau vụ tai nạn đường sắt khiến 69 người thiệt mạng

“Tôi đã đưa ra quyết định về tương lai của mình trong những phút đầu tiên sau thảm kịch”, ông Puente phát biểu trước Quốc hội.

“Một Bộ trưởng Giao thông ở một quốc gia như Tây Ban Nha không thể tiếp tục tại vị sau hai vụ tai nạn có mức độ nghiêm trọng như vậy trong chưa đầy một năm, dù chúng có khác nhau thế nào và bất kể có phải chịu trách nhiệm trực tiếp hay không”.

Ông Puente từ chức 6 ngày sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 69 người thiệt mạng.

Nhà chức trách cho biết nguyên nhân là sự kết hợp giữa lỗi con người và lỗi máy tính dọc tuyến đường sắt cao tốc nối Madrid với Andalusia.

Một đoàn tàu do công ty đường sắt quốc gia Tây Ban Nha vận hành đã đâm vào một đoàn tàu đang dừng ở tốc độ cao trong lúc hệ thống an toàn bị lỗi khiến toàn bộ hoạt động đường sắt dọc tuyến bị đình trệ.

“Đã có tín hiệu đèn đỏ cấm di chuyển, nhưng đoàn tàu vẫn được cho phép tiếp tục hành trình”, ông Puente nói. “Đó là một quyết định được đưa ra trong những tình huống không thể giải thích được”.

Trước đó, vào tháng 1-2026, hai đoàn tàu cao tốc đâm trực diện tại thị trấn Adamuz, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng. Vào thời điểm đó, đây là vụ tai nạn gây nhiều thương vong nhất tại Tây Ban Nha trong hơn một thập kỷ.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã ca ngợi ông Puente, nói rằng cựu Bộ trưởng Giao thông đã rút lui vì sự tôn trọng đối với các nạn nhân và dự án tiến bộ.

“Những chính trị gia như ông ấy làm rạng danh đất nước chúng ta và cho chúng ta thấy rằng không phải ai trong chúng ta cũng giống nhau”, ông Sanchez viết.

Theo CNN