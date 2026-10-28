Bộ trưởng Giao thông chỉ ra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu họp báo tại Madrid, Bộ trưởng Puente cho hay có thể sự cố máy tính đã làm vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát an toàn đường sắt LZB, tự động khiến các đoàn tàu dọc theo đoạn đường ray dài 63 km của tuyến đường sắt phải dừng lại. Tuy nhiên, trung tâm điều hành sau đó lại cấp phép cho một đoàn tàu của hãng Renfe tiếp tục hành trình bất chấp tín hiệu đèn đỏ. Ông Puente mô tả quyết định cho phép đoàn tàu di chuyển trong khi một đoàn tàu khác vẫn đang dừng trên đường ray là "không thể giải thích được”.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 theo giờ địa phương (khoảng 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở khu vực gần ga Urda thuộc tỉnh Toledo, cách Madrid khoảng 120 km về phía Nam. Vụ va chạm liên quan đến một đoàn tàu do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành và một đoàn tàu khác do công ty tư nhân Iryo vận hành. Các báo cáo sơ bộ cho thấy đoàn tàu của Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu của Iryo được cho là đang dừng trên đường ray vào thời điểm xảy ra va chạm. Hai toa tàu đã bị trật bánh và lao ra khỏi đường ray.

Theo giới chức địa phương, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên hiện tăng lên 68 người, trong khi 58 người phải nhập viện, bao gồm 15 người trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 50 người khác bị thương nhẹ đang được chăm sóc y tế tại các trung tâm điều trị dã chiến. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia mô tả vụ tai nạn đường sắt này là một "thảm kịch lớn" và kêu gọi hiến máu để chữa trị cho những người bị thương.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang tiếp tục công tác tìm kiếm-cứu nạn với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đến hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông đã thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa này, đồng thời cho rằng việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải chịu đựng hai thảm họa như vậy trong cùng một năm là "không thể chấp nhận được".

Trong bối cảnh trên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hoãn một sự kiện cấp cao dự kiến diễn ra ngày 28/10 tại Madrid trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về bệnh Béo phì 2026. Hội nghị do WHO và Bộ Y tế Tây Ban Nha đồng tổ chức, đã bắt đầu từ ngày 26/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 28/10 bằng một phiên họp cấp cao tại trụ sở của bộ ở Madrid.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình họ. Ông nhấn mạnh, với sự tôn trọng dành cho những người đã thiệt mạng, gia đình họ, cùng chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha, WHO quyết định hoãn sự kiện cấp cao ngày 28/10. Thời gian diễn ra sự kiện thay thế sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) thông báo hoãn toàn bộ 24 trận đấu ở vòng 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) dự kiến diễn ra trong ngày 28/10 nhằm bày tỏ sự tôn trọng đối với các nạn nhân.