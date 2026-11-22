Trong tuyên bố do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố, ông Choi cho biết những thay đổi được đưa ra ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT), còn gọi là Suneung, đã gây bất tiện cho nhiều người, đặc biệt là các thí sinh.

Ông thừa nhận Bộ Giáo dục Hàn Quốc chưa chuẩn bị đầy đủ để triển khai những quy định mới và cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu cơ quan này.

"Với tư cách là bộ trưởng phụ trách, tôi tin rằng mình không thể tránh khỏi những lời chỉ trích về việc chúng tôi đã không chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Giờ đây kỳ thi đã kết thúc, tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc và xin từ chức", ông Choi nói.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã chấp thuận đơn từ chức khoảng một giờ sau khi ông Choi công bố quyết định. Việc lựa chọn người kế nhiệm sẽ được tiến hành theo đúng quy trình.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin nhậm chức vào năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục Hàn Quốc

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì công bố các biện pháp chống gian lận bằng AI quá sát ngày diễn ra kỳ thi CSAT, khiến thí sinh và giáo viên lúng túng trong quá trình chuẩn bị.

Các quy định mới yêu cầu thí sinh chỉ được mang bút chì vào phòng thi. Một số chi tiết trên quần áo cũng phải được che lại nhằm ngăn chặn việc sử dụng camera siêu nhỏ để ghi hình và hỗ trợ gian lận.

Trong ngày thi, chính quyền Hàn Quốc còn gửi ba cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động trên toàn quốc để hỗ trợ phát hiện những thí sinh không nộp lại điện thoại trước khi làm bài.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, có tổng cộng 111 trường hợp nghi gian lận liên quan đến thiết bị điện tử được phát hiện trong kỳ thi.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát này vấp phải phản ứng từ thí sinh và giáo viên. Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi quy định vào phút chót đã khiến áp lực tâm lý vốn rất lớn của kỳ thi càng tăng thêm.

Tại Hàn Quốc, CSAT được xem là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh. Kết quả kỳ thi có ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội vào đại học và triển vọng nghề nghiệp sau này.

Những thay đổi đột ngột trong quy chế CSAT diễn ra khi Hàn Quốc ngày càng lo ngại về việc sử dụng công nghệ AI để gian lận trong các kỳ thi.

Trước đó, người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay thừa nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và AI tạo sinh để gian lận.