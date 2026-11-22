Theo hãng tin Yonhap, ông Choi nhận trách nhiệm về những bất cập trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT), diễn ra ngày 19-11.

Ông Choi Kyo-jin. Ảnh: SBS

Bộ trưởng thừa nhận rằng các biện pháp phòng, chống gian lận được điều chỉnh vào thời điểm sát ngày thi đã gây bất tiện cho thí sinh và công chúng; Bộ Giáo dục chưa chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với những hình thức gian lận sử dụng công nghệ mới.

Bê bối bắt nguồn từ vụ việc 1 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận.

Ngày 15-11, người này khai đã dùng camera siêu nhỏ chụp đề thi, gửi hình ảnh đến công cụ AI tạo sinh để tìm đáp án, sau đó nhận kết quả qua điện thoại thông minh.

Thí sinh được cho là đã sử dụng phương thức này trong cả 2 vòng thi hồi tháng 4 và tháng 7.

Vụ việc gây lo ngại về nguy cơ thiết bị thông minh bị lợi dụng để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học, vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh Hàn Quốc.

Trước tình hình này, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát bổ sung, như kiểm tra kính mắt, cổ áo, khuy áo để phát hiện camera siêu nhỏ và kính thông minh, sử dụng máy dò kim loại khi cần thiết và yêu cầu thí sinh nộp lại điện thoại và các thiết bị điện tử trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi CSAT năm nay có 551.864 thí sinh đăng ký tại 1.312 điểm thi trên toàn quốc. Khoảng 8.400 nhân viên giám sát bổ sung được huy động nhằm tăng cường phát hiện hành vi vi phạm.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, kỳ thi ngày 19-11 ghi nhận tổng cộng 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử. Trong số này, 5 trường hợp bị phát hiện sử dụng thiết bị thông minh trong quá trình làm bài.

Gần 1/2 số vụ vi phạm được phát hiện thông qua các tin nhắn cảnh báo khẩn cấp do chính phủ gửi đến điện thoại di động trên toàn quốc.