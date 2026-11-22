Vụ việc bắt đầu gây chú ý khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thú nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ và điện thoại thông minh để gian lận, chỉ vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung.

Trước áp lực dư luận, cơ quan chức năng triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa, bao gồm hạn chế Wi-Fi công cộng tại khu vực thi và dán kín các nút áo nhằm ngăn thí sinh sử dụng thiết bị điện tử để gian lận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 22/11, ông Choi cho biết kỳ thi đã kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng, nhưng ông vẫn phải chịu trách nhiệm trước những chỉ trích về việc chuẩn bị chưa đầy đủ.

Văn phòng Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận Tổng thống đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Choi.

Trước đó, tại phiên điều trần ở Quốc hội hôm 16/11, khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng cơ quan chức năng có thể phát hiện những thí sinh gian lận trong ngày thi hay không, ông Choi trả lời: “Do tuổi tác, tôi không tự tin rằng mình có thể”.

Theo cơ quan chức năng, 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử đã được phát hiện trong kỳ thi tuyển sinh đại học ngày 19/11. Gần một nửa số vụ việc được phát hiện thông qua 3 thông báo khẩn của chính phủ nhằm xác định những điện thoại mà thí sinh chưa giao nộp trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi Suneung kéo dài khoảng 9 giờ, được xem là một trong những kỳ thi có ý nghĩa quyết định đối với tương lai học tập và nghề nghiệp của học sinh Hàn Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh vào các trường đại học danh tiếng ở nước này rất khốc liệt.