Ông Choi Kyo-jin vừa từ chức Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Ông Choi thừa nhận, hàng loạt thay đổi được đưa ra ngay trước kỳ thi Suneung đã gây ra nhiều bất tiện cho công chúng, trong đó có các thí sinh dự thi. Suneung là tên viết tắt trong tiếng Hàn của Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT). Đây là kỳ thi tuyển sinh đại học thường niên của Hàn Quốc. Kỳ thi mới nhất diễn ra hôm 12/11.

Trong tuyên bố do Bộ Giáo dục công bố, ông Choi nói: “Với tư cách là bộ trưởng chịu trách nhiệm, tôi cho rằng mình không thể tránh khỏi những chỉ trích rằng chúng tôi đã không có sự chuẩn bị từ trước. Giờ đây, khi kỳ thi đã kết thúc, tôi cảm thấy trách nhiệm sâu sắc và quyết định đệ đơn từ chức”.

Bà Kang Yu-jung, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae, cho biết Tổng thống Lee đã chấp thuận đơn từ chức của ông Choi khoảng 1 giờ sau khi vị bộ trưởng thông báo ý định rời nhiệm sở.

Bà Kang cho biết, quá trình đề cử người kế nhiệm ông Choi sẽ được tiến hành theo đúng thủ tục quy định.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc vấp phải làn sóng chỉ trích vì vội vàng công bố các quy định mới nhằm chống gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay sát ngày thi, gây ra tình trạng hoang mang trên diện rộng trong đội ngũ thí sinh và giáo viên.

Những thay đổi vào phút chót bao gồm quy định chỉ cho phép thí sinh mang bút chì vào phòng thi, yêu cầu dán miếng che lên các nút áo trên trang phục nhằm ngăn chặn việc sử dụng camera siêu nhỏ để gian lận.

Các cơ quan chức năng cũng gửi 3 cảnh báo khẩn cấp về tình huống thiên tai đến điện thoại di động trên toàn quốc trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhằm hỗ trợ xác định những thí sinh chưa nộp lại điện thoại.

Ngày 20/11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết tổng cộng 111 trường hợp bị nghi ngờ gian lận bằng thiết bị điện tử đã được phát hiện trong kỳ thi.

Các biện pháp này vấp phải sự phản đối từ thí sinh và giáo viên. Họ cho rằng những thay đổi được đưa ra vào phút chót càng làm gia tăng tâm lý lo lắng và áp lực vốn đã rất lớn xung quanh kỳ thi có tính cạnh tranh cao này.

Tại Hàn Quốc, kỳ thi CSAT được xem là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời mỗi người, bởi việc được nhận vào trường đại học nào có thể ảnh hưởng sâu sắc đến triển vọng nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Choi cũng bị chỉ trích vì những phát biểu của mình tại Quốc hội trước thềm kỳ thi CSAT.

Khi được 1 nghị sĩ hỏi liệu ông có tự tin 100% rằng hành vi gian lận có sự hỗ trợ của AI có thể bị phát hiện hay không, vị bộ trưởng 72 tuổi trả lời: “Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó, bởi tuổi tác của tôi”.

Những thay đổi đột ngột trong quy chế thi CSAT diễn ra trong bối cảnh nỗi lo về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI ngày càng lớn, sau khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán thuế năm nay thừa nhận đã gian lận bằng cách sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và công nghệ AI tạo sinh.

Một người đàn ông đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Kiểm tra Năng lực đủ điều kiện đào tạo luật (LEET) năm nay được phát hiện tử vong hôm 19/11, sau khi đối mặt với những cáo buộc gian lận.

Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra các cáo buộc này.