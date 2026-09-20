Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo: Không thay đổi mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phương án và mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được giữ ổn định như hiện nay. Bộ cũng đã trình Thủ tướng Đề án tổ chức thi trên máy tính theo hướng triển khai có lộ trình.
Sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung trọng tâm: Đội ngũ nhà giáo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới công tác kiểm tra, thi cử...
Tham dự phiên giải trình có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.
Ngoài Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn giải trình chính, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính... cùng tham gia giải trình.
Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trước khi quyết định tổ chức Phiên giải trình, Thường trực Ủy ban đã tổ chức khảo sát, làm việc tại một số địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá sơ bộ tình hình việc triển khai, tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết liên quan.
Thường trực Ủy ban thấy rằng, thời gian qua Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc ban hành khối lượng lớn văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Báo cáo tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đề cập một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.
Về việc thực hiện mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trước năm 2015, thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và các đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng riêng biệt.
Từ năm 2015, kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức để vừa xét công nhận tốt nghiệp, vừa cung cấp dữ liệu phục vụ tuyển sinh; Từ năm 2020 chuyển thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó kết quả thi được các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chủ động lựa chọn sử dụng theo quyền tự chủ tuyển sinh.
Qua thực tiễn tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi cơ bản đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng và thuận lợi cho người học.
Tuy nhiên, với quy mô khoảng 1-1,2 triệu thí sinh, khoảng 2.500 điểm thi và gần 200.000 người tham gia tổ chức, kỳ thi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro; điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và năng lực tổ chức giữa các địa phương chưa đồng đều; các thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và phương tiện truyền tin ngày càng tinh vi đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo mật, phòng, chống gian lận.
Một số sai sót, vi phạm trong khâu coi thi vẫn xảy ra, chủ yếu liên quan đến yếu tố con người và việc thực hiện quy trình tại một số điểm thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian tới tiếp tục giữ ổn định phương án thi, đồng thời hoàn thiện quy chế thi, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, tăng cường các giải pháp công nghệ, bảo mật, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm; tiếp tục công khai, phân tích dữ liệu kỳ thi để phục vụ quản lý và nâng cao chất lượng dạy học.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay thực hiện đồng thời các mục tiêu: đánh giá kết quả học tập làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp; cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục; cung cấp nguồn dữ liệu có độ tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chủ động sử dụng trong tuyển sinh.
Bộ khẳng định, kỳ thi này không phải là kỳ thi tuyển sinh đại học bắt buộc; các cơ sở đào tạo được quyền quyết định việc sử dụng kết quả kỳ thi hoặc các phương thức tuyển sinh khác theo quy định.
Thực tiễn cho thấy mô hình này có một số ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên, việc tổ chức một kỳ thi quy mô toàn quốc vẫn đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng đề thi, ngân hàng câu hỏi, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng số, bảo mật và phòng, chống gian lận. Sự chênh lệch về điều kiện tổ chức giữa các vùng, miền; nguy cơ sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận; sai sót do con người và yêu cầu bảo đảm tính độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình kỳ thi trong giai đoạn hiện nay, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác khảo thí.
Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, theo hướng triển khai có lộ trình, phù hợp với điều kiện hạ tầng giữa các địa phương; đồng thời đẩy nhanh xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, bảo mật, phân tích dữ liệu và phòng, chống gian lận.
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