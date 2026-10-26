Bộ trưởng Giáo dục Brunei làm việc với SEAMEO RETRAC và SEAMEO CELLL

Bộ trưởng Giáo dục Brunei thăm, làm việc với hai trung tâm SEAMEO tại Việt Nam.

Ngày 26/10, TS Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, Bộ trưởng Giáo dục Brunei, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đào tạo khu vực (SEAMEO RETRAC) và Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời (SEAMEO CELLL) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT Việt Nam) nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác giáo dục trong khuôn khổ SEAMEO, đánh giá cao vai trò của tổ chức trong kết nối các quốc gia thành viên, chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực và tìm kiếm giải pháp chung cho những thách thức giáo dục tại Đông Nam Á.

TS Nguyễn Thị Thanh Minh phát biểu tại sự kiện.

Trong mạng lưới SEAMEO, SEAMEO RETRAC và SEAMEO CELLL đảm nhiệm những vai trò bổ trợ cho nhau. SEAMEO RETRAC tập trung vào quản lý giáo dục, phát triển năng lực đội ngũ và hợp tác chuyên môn; trong khi SEAMEO CELLL thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần mở rộng cơ hội học tập và hỗ trợ người học thích ứng với những thay đổi của xã hội.

TS Nguyễn Thị Thanh Minh cho rằng, hoạt động của hai trung tâm có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa các quốc gia trong khu vực.

Đánh giá về đóng góp của hai trung tâm, TS Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh ghi nhận những nỗ lực trong phát triển năng lực lãnh đạo giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, thúc đẩy hợp tác khu vực và học tập suốt đời.

Theo Bộ trưởng Bộ trưởng Giáo dục Brunei, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và quá trình chuyển đổi số, các quốc gia Đông Nam Á cần tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực lãnh đạo giáo dục, trang bị những kỹ năng cần thiết cho giáo viên và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đồng thời, học tập suốt đời cần được quan tâm nhằm giúp người học liên tục cập nhật kiến thức, phát triển năng lực và thích ứng với yêu cầu mới.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ trưởng Giáo dục Brunei nhấn mạnh, xây dựng hệ thống giáo dục bao trùm, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đòi hỏi các quốc gia không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn cần tăng cường nghiên cứu chung, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và triển khai những giải pháp có tầm nhìn dài hạn, tạo tác động bền vững.

TS Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh cũng khẳng định các quốc gia thành viên SEAMEO có trách nhiệm chung trong nâng cao chất lượng và tính phù hợp của giáo dục. Việc tăng cường hợp tác giữa các trung tâm SEAMEO, các quốc gia thành viên và đối tác quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, mở rộng cơ hội hợp tác và hỗ trợ đổi mới giáo dục trong khu vực.

Bà Lê Thị Thùy Dương báo phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt hai trung tâm, bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc SEAMEO RETRAC cho biết, thời gian tới, SEAMEO RETRAC và SEAMEO CELLL sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị thành viên SEAMEO, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thúc đẩy học tập suốt đời và phát triển giáo dục hòa nhập.

Bà Lê Thị Thùy Dương bày tỏ tin tưởng việc đẩy mạnh chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và hợp tác giữa các thành viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới cơ hội học tập tốt hơn cho người dân Đông Nam Á.