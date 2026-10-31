Bộ trưởng GD-ĐT: Quy định rõ trách nhiệm nhà trường, gia đình khi có bạo lực học đường

Sáng 31/10, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng GD-ĐT cho biết, ý kiến các đại biểu tập trung vào 6 vấn đề: Cơ sở vật chất trường lớp; biên chế và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; nội dung chương trình, sách giáo khoa; thi cử, tuyển sinh; an toàn trường học; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là 6 vấn đề quan trọng, trọng tâm của ngành GD-ĐT mà ngay từ đầu năm Thủ tướng đã có các chỉ thị để hướng dẫn địa phương, cơ sở giáo dục và các bộ, ngành thực hiện...

Về cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định muốn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông và tương đương thì việc đủ trường, đủ lớp và đủ đội ngũ giáo viên là yêu cầu số một. Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo danh mục mà Bộ ban hành kèm theo chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình sáng nay

Vừa qua các địa phương khánh thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, trong giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng các trường này. Bộ được Chính phủ giao đánh giá việc triển khai, xây dựng trường trong giai đoạn 1; sẽ kiến nghị, đề xuất tiếp tục mở rộng các trường ở những địa bàn khó khăn, không chỉ ở vùng biên giới...

Về đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng cho biết, sau sắp xếp trường học có số lượng khá lớn gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục được chuyển sang dạy học, qua đó giúp giảm việc thiếu giáo viên. "Chúng tôi đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương và tích cực sắp xếp đội ngũ giáo viên, điều chuyển, thuyên chuyển giữa các địa bàn khác nhau để tránh việc thừa, thiếu cục bộ", Bộ trưởng cho hay.

Bộ cũng chuẩn bị ban hành thông tư về điều chỉnh định mức đội ngũ nhà giáo và hướng dẫn địa phương thống kê đầy đủ, chính xác số lượng nhà giáo lên hệ thống dữ liệu toàn ngành. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ đề xuất các cấp có thẩm quyền để bổ sung biên chế, có thể tuyển dụng trong thời gian tới.

Các đại biểu Quốc hội có ý kiến về thực hiện chế độ hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, Bộ trưởng thông tin là đã có những văn bản hướng dẫn và đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương.

Về chương trình sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu rõ, nội dung này đã có chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nghị quyết của Chính phủ. Bộ đã ban hành kế hoạch để rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình sách giáo khoa. Trong năm 2026, Bộ sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình và trong năm 2027 sẽ hoàn thành sửa đổi hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ năm học 2028-2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu tại nghị định của Chính phủ.

Về thi cử, Bộ trưởng chia sẻ đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn, thời gian tới sẽ có những biện pháp để "làm sao vừa nâng cao chất lượng thi cử nhưng kiểm soát những gian lận, tiêu cực". Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành chỉ thị tăng cường những biện pháp để chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Về an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ GD-ĐT đã xin ý kiến về thông tư quy định cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú và sẽ ban hành thông tư này trong thời gian tới.

Về bạo lực học đường, đặc biệt là an toàn với trẻ em, học sinh trên mạng, Bộ trưởng nhấn mạnh sự đồng tình với ý kiến của một số đại biểu Quốc hội. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT cùng Bộ Công an và các bộ, ngành hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của các bên trong bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, cũng như trách nhiệm của các nhà mạng, trách nhiệm của các bên cung cấp dịch vụ trên mạng.

Bộ GD-ĐT sẽ đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80 năm 2017 nhằm kiểm soát bạo lực học đường và có những biện pháp phòng, chống, xử lý; quy định rõ trách nhiệm nhà trường, địa phương, gia đình và các bên với yêu cầu không chỉ bảo vệ học sinh mà còn bảo đảm kỷ cương ở trường học.

Về đào tạo nhân lực, Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT triển khai khá nhiều đề án về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, "không chỉ nâng cao chất lượng về nguồn nhân lực mà còn dịch chuyển cơ cấu nguồn nhân lực".

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, vừa qua Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 179 về chế độ học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược; đã tạo ra tác động rất lớn để thu hút nhiều sinh viên theo học các ngành này.

Trần Thường