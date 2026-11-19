Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: VGP

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục.

Trong thư, Bộ trưởng gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ nhà giáo trên cả nước; đồng thời nhấn mạnh truyền thống "tôn sư trọng đạo" là giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, từ những năm tháng kháng chiến đến công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Những thành tựu của nền giáo dục cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước luôn có sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo.

Đề cập bối cảnh ngành Giáo dục đang triển khai đổi mới sâu sắc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ trưởng cho rằng, mỗi bước đưa chủ trương vào thực tiễn, mỗi thành quả đạt được đều cần sự nỗ lực, trí tuệ và đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo trên cả nước.

Bộ trưởng trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp đó, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh những nỗ lực đổi mới, Bộ trưởng cũng chia sẻ với những áp lực mà nhà giáo đang đối diện trong công việc và cuộc sống. Trong đó, một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; mong muốn chính đáng của thầy cô về việc được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp cần được quan tâm hơn nữa.

Bộ trưởng bày tỏ sự thấu hiểu trước những trường hợp nhà giáo có nhiều nỗ lực, cống hiến nhưng chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Đây cũng là động lực để lãnh đạo ngành tiếp tục lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn đội ngũ nhà giáo.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng cũng mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của thầy cô; đồng thời đề nghị phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giáo dục với nhà trường.

Nhấn mạnh niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện thiết thực điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong ngành cùng gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; mong mỗi nhà giáo luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia trong mỗi ngày làm nghề.

Toàn văn thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành giáo dục như sau: