Bộ trưởng Éléonore Caroit: Pháp muốn đầu tư vào các ngành chiến lược tại Việt Nam

Từ tuyến đường sắt đô thị Nhổn–ga Hà Nội đến dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình, hợp tác Việt–Pháp đang hiện diện trong những công trình phục vụ đi lại, cung ứng năng lượng và phát triển bền vững.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10, bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và Người Pháp ở nước ngoài của Pháp, bày tỏ mong muốn có thêm doanh nghiệp Pháp tham gia những lĩnh vực chiến lược tại Việt Nam.

Trao đổi với báo chí tại Hà Nội, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đưa các định hướng được lãnh đạo hai nước thống nhất thành những hoạt động hợp tác cụ thể. Theo bà, các doanh nghiệp Pháp đang hiện diện tại Việt Nam đã có kinh nghiệm và hiểu thị trường, trong khi hai bên còn có thể mở rộng hợp tác hơn nữa./.