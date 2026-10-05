Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo thông tin từ Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Iran, đơn từ chức của ông Paknejad đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian chấp thuận, đồng thời ông Hamid Bovard được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Dầu mỏ.

Quyết định diễn ra nhanh chóng, không kèm giải thích chính thức từ phía chính phủ Iran, làm dấy lên nhiều đồn đoán về áp lực nội bộ trong lĩnh vực năng lượng.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không xuất khẩu được dầu thô lên tàu chở dầu trong tháng 9, đồng thời khẳng định Washington đang siết chặt nguồn thu chiến lược của Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt mới.

Mỹ cho rằng các biện pháp này nhằm cắt đứt nguồn tài chính phục vụ chương trình hạt nhân và các hoạt động khu vực của Iran.

Trong thời gian qua, đồng nội tệ Iran đã liên tục mất giá, lạm phát tăng cao và thị trường năng lượng chịu áp lực lớn từ các biện pháp hạn chế giao dịch quốc tế.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao trong ngành dầu mỏ diễn ra giữa lúc Iran phải đối mặt với chiến dịch gây sức ép kinh tế gia tăng từ Washington, khiến bức tranh kinh tế - năng lượng của nước này tiếp tục trở nên bất ổn và khó dự báo.