Bộ trưởng dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức

Reuters hôm 4/10 dẫn truyền thông nhà nước Iran cho biết, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad và bổ nhiệm ông Hamid Bovard, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC), làm quyền bộ trưởng.

Đại diện truyền thông Văn phòng Tổng thống Iran thông tin, ông Paknejad đã xin từ chức vì lý do cá nhân “từ lâu”, song Tổng thống Pezeshkian chỉ chấp thuận sau khi ông nhiều lần đề nghị. Ông Paknejad giữ chức vụ trên từ tháng 8/2024.

Tổng thống Iran đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng dầu mỏ Mohsen Paknejad (trái), đồng thời bổ nhiệm ông Hamid Bovard, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC), làm quyền bộ trưởng. Ảnh: ANI/Shana.ir

Người tạm thời tiếp quản bộ trên là ông Hamid Bovard, hiện đứng đầu NIOC - doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trung tâm trong hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu của Iran. Việc lựa chọn một lãnh đạo trực tiếp điều hành NIOC diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi Tehran phải duy trì sản xuất và nguồn thu từ dầu mỏ trong bối cảnh ngành năng lượng chịu sức ép ngày càng lớn.

Ngay trước khi thông tin từ chức được công bố, ông Paknejad khẳng định nguồn thu từ lượng dầu Iran đã bán vẫn đang được chuyển về nước và quá trình này sẽ tiếp tục. Dầu mỏ là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Iran, trong khi cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng với Mỹ cùng các biện pháp trừng phạt tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế nước này.

Biến động nhân sự cũng xuất hiện giữa lúc căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục chưa được tháo gỡ. Hôm 4/10, giới chức Iran tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này sẽ chưa được mở lại cho tới khi Washington chấp nhận các điều kiện mà Tehran đưa ra.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Nournews dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho hay, Washington đã đưa ra “một số đề xuất thông qua một bên trung gian”. Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ trả lời đề xuất ngoại giao của Iran.

Ông Ghalibaf khẳng định, lập trường của Iran vẫn rõ ràng và dứt khoát. Iran cũng không “bị đe dọa” bởi các đề xuất mới nhất của Mỹ và sẽ “vừa đánh, vừa đàm”.