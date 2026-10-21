Bộ trưởng Đào Hồng Lan tiếp Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH

Bộ Y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, đề xuất từ doanh nghiệp và đồng hành với Tập đoàn thực hiện mục tiêu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH. Tham dự buổi làm việc cùng Bộ trưởng có đại diện lãnh đạo các Cục: Quản lý Dược, Hạ tầng và Thiết bị Y tế, Khoa học, công nghệ và đào tạo; Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chào mừng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chào mừng ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH và đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế. Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn DKSH trong 35 năm đầu tư và hoạt động tại thị trường Việt Nam, với những chuẩn mực trong sản xuất kinh doanh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dược phẩm, vắc xin, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế và giải pháp chẩn đoán.

Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định, từ truyền thống đến quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác y tế, Bộ Y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, đề xuất từ doanh nghiệp và đồng hành với Tập đoàn thực hiện mục tiêu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH phát biểu.

Ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trang trọng của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn. Ông Stefan P. Butz thông tin thêm về Tập đoàn với mạng lưới hoạt động tại 35 thị trường thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ, có 26.840 nhân viên cùng mạng lưới khoảng 850 địa điểm kinh doanh trên toàn cầu.

Thông qua năng lực về pháp lý, thương mại, mạng lưới toàn cầu với các nhà sản xuất, logistics và hỗ trợ bệnh nhân, DKSH đã kết nối đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm của hơn 100 nhà sản xuất quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, tuân thủ và quản lý chuỗi cung ứng.

Thành viên đoàn công tác của Tập đoàn DKSH phát biểu

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã có hơn 500 nhãn hàng lưu hành trên thị trường và kết nối với 100 nhà sản xuất phân phối sản phẩm. Cùng đó, thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và các chương trình về trách nhiệm xã hội, luôn coi Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất của Tập đoàn trên toàn cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng: Từ nền tảng 35 năm đầu tư, phát triển tại Việt Nam, giữa các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế với Tập đoàn DKSH sẽ triển khai cụ thể hóa, thiết thực hơn vấn đề gì trong thời gian tới?

Bộ trưởng thông tin, đối với Việt Nam đang chú trọng phát triển công nghiệp dược, mở ra những cơ hội mới trong sân chơi rộng cho cả nhà đầu tư trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và công nghệ sinh học cũng như sản phẩm chiến lược được định hình trong Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có lĩnh vực dược được lựa chọn là lĩnh vực ưu tiên.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin về việc Bộ Y tế đang được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai xây dựng Đề án Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Thông qua đó, đáp ứng công tác cung ứng dược hiện đại, minh bạch và quan trọng nhất là mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, bao gồm thuốc bảo đảm chất lượng và giá cả phù hợp, giảm thiểu chi phí cho người dân, giảm bớt tầng lớp trung gian, tránh trường hợp có thể thổi giá chi phí lên cao, Bộ trưởng nói.

Đồng thời cho biết, Bộ đã giao Cục Quản lý Dược xây dựng dự thảo đề án, rất mong Tập đoàn tiếp tục có những ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án, cùng hướng tới phát triển công nghiệp dược tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Từ những nghiên cứu, đề xuất của Tập đoàn DKSH về cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ đưa sản phẩm y tế của Việt Nam đến các thị trường quốc tế; Đưa Việt Nam trở thành trung tâm chiến lược về chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng phục vụ cả thị trường khu vực và toàn cầu, Bộ trưởng Đào Hồng Lan giao Cục Quản lý Dược trực tiếp phối hợp với các đơn vị chức năng của Tập đoàn DKSH bàn thảo giải pháp cụ thể và phương án triển khai có hiệu quả, phù hợp với pháp luật Việt Nam và định hướng phát triển của DKSH.