Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm rõ về quản lý thuốc, trang thiết bị y tế

Sáng 21/10, tại phiên thảo luận Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật (bao gồm: Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật BHYT), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã làm rõ nhiều nội dung ĐBQH quan tâm, trong đó có quản lý giá thuốc, phân phối dược phẩm và điều kiện hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7 (gồm các Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Tiến Cường

Làm rõ quy định về phân phối dược phẩm, quản lý giá thuốc

Giải trình về các nội dung liên quan đến Luật Dược, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, quy định tại Điều 53a là nội dung mới, được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ về quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế. Quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Y tế đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thanh tra Chính phủ, UBKT Trung ương và Bộ Công an để bảo đảm chặt chẽ khi thể chế hóa các nội dung này.

Về quyền phân phối dược phẩm trong nước, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là nội dung Việt Nam đã bảo lưu trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và an ninh dược phẩm. Quy định này góp phần duy trì vai trò của hệ thống phân phối trong nước, tránh nguy cơ phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài khi thị trường có biến động.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm rõ một số ý kiến ĐBQH. Ảnh: Tiến Cường

Bộ trưởng cho biết, Luật Dược sửa đổi năm 2024 đã mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất, chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, doanh nghiệp được hưởng các quyền tương ứng với doanh nghiệp trong nước, bao gồm quyền phân phối thuốc. Chính sách này nhằm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp dược tự chủ, bảo đảm nguồn cung thuốc, nhất là sau những bài học về tình trạng thiếu thuốc trong đại dịch COVID-19.

Liên quan đến quy định công bố giá thuốc trước hoặc sau khi thực hiện, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, làm rõ hơn các trường hợp đặc biệt được áp dụng. Đây có thể là tình huống cấp bách, dịch bệnh hoặc nhu cầu nhập khẩu khẩn cấp những thuốc đặc thù, thuốc điều trị bệnh hiếm. Dự thảo sẽ bổ sung nguyên tắc xác định trường hợp đặc biệt, hạn chế nguy cơ lợi dụng quy định.

Tiếp thu ý kiến về trang thiết bị y tế và bảo vệ trẻ em

Đối với quản lý trang thiết bị y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận ý kiến đại biểu về trách nhiệm của cơ sở y tế trong bảo đảm an toàn khi sử dụng, vận hành thiết bị và cho biết Bộ Y tế sẽ nghiên cứu tiếp thu.

Các quy định về liên thông dữ liệu cũng hướng tới giảm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp nhiều lần cùng một loại hồ sơ. Bộ Y tế đang xây dựng đề án trình Chính phủ, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản lý lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý

Về Luật Trẻ em, Bộ trưởng giải thích việc đề xuất bỏ Điều 56 và Điều 57 liên quan đến điều kiện hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư đã được sửa đổi. Theo đó, các quy định về điều kiện kinh doanh liên quan đến trẻ em tập trung vào dịch vụ chăm sóc trẻ em, trong khi quy định trước đây về dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa có căn cứ tương thích để hướng dẫn khi sửa đổi.

Tuy nhiên, việc bỏ hai điều này không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý hay giảm trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Theo Bộ trưởng, các nội dung liên quan sẽ được thể hiện rõ hơn tại Điều 58, quy định yêu cầu đối với cơ sở cung cấp dịch vụ trẻ em, vừa bảo đảm công tác bảo vệ trẻ em, vừa phù hợp với quy định về điều kiện kinh doanh.

Đối với các nội dung liên quan đến Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và Luật BHYT, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.