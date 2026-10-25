Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư y tế để người dân được thụ hưởng tốt nhất

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tại BVĐK Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thực hiện BHYT toàn dân; miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo BHXH Việt Nam; các đơn vị thuộc Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Bộ Y tế.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: H.T.

Tỉnh Thái Nguyên có 85% xã, phường thuộc vùng I, II, III (là các xã phường miền núi, có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa), việc tiếp cận dịch vụ y tế còn không ít khó khăn. Bên cạnh những người chưa có thẻ BHYT, chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh cũng là gánh nặng với nhiều gia đình thu nhập thấp. Trong khi đó, y tế cơ sở còn thiếu nhân lực, trang thiết bị chưa đồng bộ.

Đề án BHYT toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được tỉnh Thái Nguyên xây dựng và triển khai từ ngày 1/11/2026 tập trung vào ba nội dung: hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân thuộc diện quy định; hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở trong phạm vi Đề án; đồng thời tăng cường nhân lực, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe từ tuyến cơ sở.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra những yêu cầu đột phá, toàn diện trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế, phát huy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm để người dân được thụ hưởng chính sách thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ động theo dõi, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai khi địa phương đề xuất; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện, nghiên cứu khả năng xây dựng chính sách áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước khi đủ điều kiện, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan động viên người bệnh đang điều trị tại BVĐK Bắc Kạn. Ảnh: H.T.

Phát biểu triển khai Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ sở khám, chữa bệnh, cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để người dân sớm được thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu của Đề án. Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể được phục vụ và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, kết thúc năm 2026, tỉnh sẽ báo cáo, đánh giá hiệu quả Đề án, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và cả nước trong thời gian tới, qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo nội dung Đề án thực hiện BHYT toàn dân, người dân được hỗ trợ phần cùng chi trả khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 11 BV và 43 trạm y tế xã, phường thuộc địa bàn triển khai. Tổng số người dự kiến được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí cùng chi trả là hơn 1,34 triệu người, tương đương 77,3% dân số toàn tỉnh. Với việc hỗ trợ mua thẻ BHYT, riêng trong năm 2026 là trên 6.000 thẻ; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh tăng từ 96% lên 98,32% (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao thực hiện trong năm 2026 và tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030 tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị).

Không chỉ tháo gỡ khó khăn về chi phí, tỉnh Thái Nguyên còn huy động nguồn lực để củng cố y tế cơ sở. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tham gia phối hợp đưa giảng viên, sinh viên về thực hành, thực tập và hỗ trợ các trạm y tế còn thiếu nhân lực, tham gia tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc, xây dựng dữ liệu sức khỏe và phát triển y tế gia đình. Cùng với đó là điều động, biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế về công tác tại tuyến xã.

Ngay tại chương trình, lãnh đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đã trao biển hỗ trợ 6.076 thẻ BHYT và trực tiếp trao thẻ BHYT cho 20 hộ dân đại diện cho các đối tượng được nhận thẻ BHYT theo mục tiêu của Đề án.

Từ hỗ trợ thẻ BHYT, giảm chi phí điều trị đến bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở, Đề án hướng tới mục tiêu để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và nâng cao chất lượng y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Tỉnh Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng và triển khai chính sách theo hướng này.