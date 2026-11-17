Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Đắk Lắk và kết quả kiểm tra thực tế cơ sở của Đoàn công tác Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đánh giá cao việc địa phương cân đối nguồn vốn đối ứng thực hiện Chương trình.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

Với vai trò Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thống nhất toàn bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao đổi tại buổi làm việc

Tỉnh cần khẩn trương hoàn tất kế hoạch, tiêu chí phân bổ vốn; xử lý vướng mắc, phát huy nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là đối với vốn chuyển tiếp kéo dài sang 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719).

Đối với cấp xã, lực lượng cán bộ rất mỏng, địa bàn rộng, Bộ trưởng đề nghị, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, giao cán bộ “cầm tay chỉ việc” cấp xã, tăng cường việc kiểm tra kết quả.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị, UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát 19 chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, chú trọng đến tiêu chí nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên địa bàn và đối tượng khó khăn nhất, triển khai đầy đủ chính sách đặc thù, tập trung 51 xã khu vực III, 449 thôn đặc biệt khó khăn. Tỉnh cần hoàn thành rà soát các nhu cầu cấp thiết đối với đồng bào DTTS và miền núi về nước sinh hoạt, đất ở, nhà ở, đất sản xuất và sinh kế.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nêu rõ, vấn đề nước sinh hoạt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương cần được lưu tâm xử lý. Qua quá trình kiểm tra thực tế cho thấy, chất lượng nước sinh hoạt ở một số địa phương không đảm bảo, một số công trình nước sinh hoạt chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Bộ trưởng đề nghị, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư.

Dự kiến bố trí 2.168 tỷ đồng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Theo báo cáo, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đắk Lắk được giao tổng nguồn vốn 6.414,5 tỷ đồng (riêng năm 2026, được phân bổ nguồn vốn 843,9 tỷ đồng). Tỉnh dự kiến huy động, bố trí vốn đối ứng tối thiểu 76% tổng số vốn ngân sách trung ương.

Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa – xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi

Đặc biệt, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí 2.168 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết các nhu cầu cấp thiết liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn vốn này tập trung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và các nhu cầu cấp thiết khác.

Riêng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 kéo dài sang năm 2026, là 745 tỷ đồng, đến ngày 31/10/2026 tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân 334 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch.

Từ nguồn lực chương trình, tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 32 hộ, nhà ở cho 132 hộ, chuyển đổi nghề và mua sắm máy móc, nông cụ cho 150 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho trên 950 hộ. Tỉnh triển khai 30 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, thực hiện hỗ trợ cho 300 hộ/nhóm hộ; đầu tư cải tạo, nâng cấp 8 công trình thủy lợi, 8 công trình điện, 10 công trình trường học, 1 công trình nhà văn hóa, sân thể thao và 33 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh.

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn rất cao, cư trú chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa có mức độ thiếu hụt lớn về các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) báo cáo kiểm tra thực tế

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị, Trung ương quan tâm xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngoài nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk đầu tư phát triển tại 51 xã và 449 thôn, buôn đặc biệt khó khăn; tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đưa các xã, thôn, buôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 45 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 24,9% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh có 81 xã và 1.204 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 51 xã khu vực III và 449 thôn đặc biệt khó khăn.