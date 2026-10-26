Bộ trưởng Công an trình đề xuất bỏ nghiệm thu PCCC công trình trước khi sử dụng

Sáng 26/10, thay mặt Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình Quốc hội tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

Với Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự thảo cũng bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày tờ trình. Ảnh: Media QH

Với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ trưởng cho biết dự kiến phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Công an quy định.

Theo đó, nội dung này sẽ được quy định tại thông tư của Bộ trưởng Công an, trong đó phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Dự thảo luật bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Nội dung tiếp theo được bãi bỏ là "thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp".

Dự thảo luật cũng quy định đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông

Thẩm tra nội dung sửa đổi Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại dự thảo luật. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày thẩm tra. Ảnh: Media QH

Chính phủ cũng cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về PCCC và duy trì các yêu cầu về PCCC với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Cơ quan thẩm tra đề nghị xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng, quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Về các quy định chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm soát rủi ro, “hậu kiểm” và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy, nổ cao.

Chính phủ cần có biện pháp tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng; quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử; rà soát kỹ lưỡng nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính tại dự thảo luật để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.