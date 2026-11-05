Bộ trưởng Công an: Tăng xử phạt liên quan phòng cháy, chữa cháy

Sáng 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cuối phiên thảo luận, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát biểu, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, theo bộ trưởng, dự thảo luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và những nội dung có liên quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Liên quan dự thảo quy định về bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, theo bộ trưởng, từ ngày 1/7/2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ theo Nghị quyết 66 của Chính phủ.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Như Ý.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, việc kiểm soát bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trách nhiệm trong quản lý, xử lý vi phạm đã được bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cụ thể, dự thảo luật đã bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, việc quản lý đối với công trình, phương tiện giao thông đưa vào khai thác sử dụng.

Cùng với đó, trong một số luật và quy định hiện hành đã quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức có liên quan hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào hoạt động.

“Đây là những nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, thanh tra, quản lý, xử lý vi phạm sau này”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Về xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông nếu vi phạm, bộ trưởng cho biết, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự hiện nay đã quy định về chế tài xử lý.

“Sau khi Quốc hội thông qua luật này và Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an sẽ tham mưu báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy không đúng quy định, không đúng với thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định, theo hướng tăng mức tiền xử phạt.

Bổ sung các quy định để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Dự án luật sẽ bổ sung các quy định để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm, như: Buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện giao thông để khắc phục, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn; buộc thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản; buộc thi công công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện theo đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định; buộc tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả như: yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số; niêm phong công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc một phần công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở; tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký phương tiện giao thông.

Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, theo bộ trưởng, Chính phủ đề xuất quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết hiện nay cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, trong đó đã và sẽ quy định cụ thể các loại công trình được xem xét đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, loại 1, 2, 3 bao gồm các công trình điện, dầu khí, viễn thông, dữ liệu, tài chính, giao thông, hạ tầng số hoặc các công trình khác nếu đáp ứng đủ tiêu chí. Về biện pháp bảo vệ, dự thảo luật quy định theo hướng viện dẫn đến các biện pháp theo quy định của pháp luật về cảnh vệ để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời quy định bổ sung một số biện pháp để bảo đảm toàn diện, đầy đủ.