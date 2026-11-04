Bộ trưởng Công an: Sẽ nghiên cứu hình phạt lao động công ích thay phạt tiền

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm với lĩnh vực như quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, chứng khoán, bảo vệ môi trường, dầu khí và hoạt động khoáng sản.

Việc này nhằm phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này. Đồng thời, cơ quan soạn thảo sẽ đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết thêm, Thủ tướng đã quy định và Bộ Công an đã xây dựng đề án, khởi công dự án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trong toàn quốc. Vừa qua, Phó thủ tướng thường trực chủ trì họp với Bộ Công an và các tỉnh, thành phố để triển khai đề án này.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu chiều nay

Khi triển khai đề án này, việc xử lý vi phạm sẽ dựa trên dữ liệu, giúp xác định đúng hành vi vô ý hay cố ý, hoặc vi phạm nhiều lần.

Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ ban hành những quy định phù hợp như vi phạm lần đầu có thể nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo và nếu vi phạm nhiều lần sẽ phạt khung cao nhất. Theo Đại tướng Lương Tam Quang, việc này nhằm bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm minh với hành vi của các đối tượng.

Về mức phạt tiền tối đa, Bộ trưởng Công an nêu rõ cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể tại dự luật để phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực.

Trong đó chỉ quy định mức phạt tiền tối đa là 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức trong các lĩnh vực: Quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng giải thích quy định này để phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hằng ngày, sức khỏe, an toàn của người dân.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố, để cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước.

Đại tướng Lương Tam Quang nêu thêm mức phạt quy định ở đây là mức tối đa đối với hành vi vi phạm. Chính phủ sẽ quy định các mức phạt cụ thể theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm. Do vậy, với những băn khoăn của các đại biểu Quốc hội, sẽ có những quy định rất cụ thể về mức độ hình phạt để bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm khắc của hình phạt.

Không coi ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là biện pháp cưỡng chế

Về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Bộ trưởng Công an cho biết cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế.

Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần thiết ngăn chặn việc người đó trốn để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Về biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, giấy phép điều khiển phương tiện, ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số, theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất chỉnh lý.

Cụ thể, Bộ trưởng cho hay sẽ không coi các biện pháp ngừng cung cấp này là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, việc bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể bảo đảm phù hợp với thực tiễn, lĩnh vực, tính chất, mức độ của các hành vi vi phạm.

Một số ý kiến của đại biểu đề xuất các hình phạt khác ngoài hình phạt tiền, Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quy định bổ sung trong nghị định, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định lao động công ích để thay thế mức phạt tiền.

Hình thức lao động công ích loại gì, thời gian tính như thế nào sẽ có những quy định cụ thể trong nghị định của Chính phủ, trong nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Trần Thường