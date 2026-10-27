Bộ trưởng Công an nói về 'bổ sung tội danh và hành vi phạm tội mới'

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình tại phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Phát biểu giải trình tại phiên họp, liên quan đến bổ sung tội danh mới và hành vi phạm tội mới, theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng việc bổ sung các tội danh mới, hành vi phạm tội mới.

“Vấn đề này từ thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng thực tiễn hiện nay đã nảy sinh nhiều hành vi mới nguy hiểm cho xã hội. Đặc biệt là các hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, các tội phạm về kinh tế. Các hành vi này đều phát sinh mới trong giai đoạn hiện nay, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người dân và các cơ quan, tổ chức mà thời điểm sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015 những hành vi này chưa phổ biến hoặc chưa xuất hiện nên chưa nhận diện, quy định trong Bộ luật Hình sự”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc bổ sung các tội danh mới, các hành vi phạm tội mới nhằm khắc phục bất cập nêu trên, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ người dân, doanh nghiệp và lợi ích của Nhà nước; góp phần thể chế quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, lành mạnh, phát triển; và tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, dự thảo Bộ luật Hình sự cũng có sự kết hợp giữa nghiêm trị với khoan hồng, nhân đạo thông qua hoàn thiện các chế định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, xóa án tích, xóa bỏ một số tội danh, hành vi trong cấu thành tội phạm, nâng mức định lượng bằng tiền trong căn cứ xử lý hình sự ở nhiều tội danh; từ đó đã loại trừ nhiều hành vi không đến mức phải xử lý hình sự, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, phát triển của đất nước.

“Bộ luật lần này có đưa nhiều hành vi vào quy định. Đây là những hành vi bị nghiêm cấm để phòng ngừa những hoạt động tội phạm”, Bộ trưởng Lương Tam Quang giải trình làm rõ thêm. Đồng thời cho biết, dự thảo Bộ Luật đã bổ sung 11 tội danh. Ví dụ như: Tội vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tội vi phạm quy định về tài sản mã hóa, thị trường mã hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và diễn biến hành vi trong thời gian vừa qua; Bổ sung Tội tổ chức khai thác thủy sản trái phép để thể hiện nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam; Bổ sung các tội phạm về xâm phạm an ninh mạng để phù hợp với Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; Bổ sung Tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để phù hợp với khuyến nghị của FATF; Bổ sung Tội thành lập, tham gia nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để nội luật hóa các Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng cho hay, sau buổi thảo luận tại hội trường, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các cơ quan bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu, báo cáo Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật, trình Quốc hội để thông qua tại kỳ họp này.