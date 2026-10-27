Bộ trưởng Công an lý giải đề xuất bỏ án tử hình tội mua bán ma túy

Nhiều đối tượng phạm tội ma túy có thể được cải hóa

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, các đại biểu cơ bản nhất trí với chủ trương này trong dự thảo Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc, đánh giá tác động của việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội danh.

Theo Bộ trưởng, việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình nhằm thể chế hóa chủ trương nhất quán của Đảng về cải cách tư pháp, giảm hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng hình phạt này trên thực tế, đồng thời phù hợp với xu hướng tiến bộ và hội nhập của pháp luật hình sự.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, việc đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội mua bán trái phép chất ma túy xuất phát từ yêu cầu cải cách tư pháp, đồng thời tạo cơ hội cải hóa, giáo dục người phạm tội.

Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, mặc dù đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhưng thực tiễn đấu tranh cho thấy nhiều đối tượng phạm tội chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật, bị lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí bị lừa gạt, ép buộc.

Theo Bộ trưởng, những đối tượng này vẫn có thể được cải hóa, giáo dục và lập công chuộc tội. Do vậy, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình đối với họ chưa thật sự cần thiết, nên cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với tội danh này.

“Yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý một đối tượng mà phải truy xét đến tận cấp dưới, xử lý đường dây và từng đối tượng liên quan. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Đề nghị ngăn chặn tội phạm lừa đảo từ giai đoạn chuẩn bị

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Phan Thị Thùy Linh (Đoàn Thanh Hóa) tán thành việc sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự, đồng thời đánh giá cao dự thảo được chuẩn bị công phu, bảo đảm cân bằng giữa nghiêm trị hành vi phạm tội nguy hiểm và mở rộng chính sách khoan hồng, nhân đạo.

Đại biểu tán thành việc dự thảo cấu trúc lại các tội phạm trên không gian mạng theo chuỗi hành vi, từ chuẩn bị, tổ chức đến thực hiện. Tuy nhiên, tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng tại Điều 157 chưa thuộc danh mục được xử lý từ giai đoạn chuẩn bị tại Điều 14.

Theo đại biểu, để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thường chuẩn bị từ trước như mua gom tài khoản ngân hàng, mua sim không chính chủ, dựng trang web giả mạo. Vì vậy, đại biểu đề nghị rà soát quy định để có thể ngăn chặn hành vi phạm tội ngay từ khâu chuẩn bị, hạn chế thiệt hại trước khi tiền của người dân thực sự bị chuyển đi.

Đại biểu Dương Đức Hải (Đoàn thành phố Hà Nội) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: Nhân dân).

Đại biểu Dương Đức Hải (Đoàn thành phố Hà Nội) bày tỏ tán thành chính sách khoan hồng đối với người tự nguyện nhận tội, chủ động khai báo và chấp nhận hình phạt tại Điều 3 và Điều 57 của dự thảo Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh việc khoan hồng phải gắn với công bằng, bảo vệ người bị hại, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định để bảo đảm áp dụng chặt chẽ, minh bạch và thống nhất.

Về việc bổ sung các tội danh đối với hành vi phạm tội mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thực tiễn phòng, chống tội phạm đã xuất hiện nhiều hành vi nguy hiểm mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và kinh tế. Việc bổ sung tội danh nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo vệ người dân, doanh nghiệp và lợi ích của nhà nước.

Bộ trưởng khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu, báo cáo Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự, trình Quốc hội xem xét, thông qua.