Bộ trưởng Công an: 'Không yêu cầu khai lại dữ liệu đã có'

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12/11, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tham gia giải trình về tiến độ xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu và việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời vấn đề các đại biểu đặt ra về tình trạng người dân vẫn phải kê khai, nộp lại thông tin đã được số hóa, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định nguyên tắc quản lý dữ liệu là "khai một lần, dùng nhiều lần".

Theo đó, những thông tin đã có trong hệ thống dữ liệu không được yêu cầu người dân cung cấp lại. Các cơ quan nhà nước phải chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu thay vì yêu cầu người dân kê khai nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Công an cho biết nguyên tắc này đã được quy định trong Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn liên quan, tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân nộp lại thông tin, giấy tờ đã có trong hệ thống.

Bên cạnh yêu cầu chia sẻ, dữ liệu phải bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn, bảo mật, an toàn và minh bạch. Mọi hoạt động xử lý, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi nhận để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Về thể chế, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua các luật liên quan đến dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn nhằm thống nhất việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu.

Thông tin về tiến độ triển khai, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thực hiện Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, cả nước đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an quản lý đã đi vào vận hành từ tháng 8/2025. Trong khi đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương, phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin.

Theo Bộ trưởng, hoạt động khai thác dữ liệu dân cư ước tính giúp tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Trên nền tảng định danh điện tử VNeID, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản công dân với 85 tiện ích được tích hợp. Từ ngày 29/5/2026, khi Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống đã kết nối với 16 bộ, ngành, 34 địa phương và tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ.

VNeID hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản công dân với 85 tiện ích được tích hợp. Ảnh: Quang Nam.

Dù đạt những kết quả trên, Bộ trưởng nhìn nhận việc chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan vẫn còn khó khăn, đặc biệt đối với những nhiệm vụ có tính chất liên ngành.

Để tháo gỡ, Bộ Công an đã thành lập các tổ công tác phối hợp với bộ, ngành và địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống", đồng thời đánh giá an ninh, an toàn hệ thống trước khi kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo kế hoạch ban đầu, việc làm sạch dữ liệu để kết nối dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2026. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, Bộ trưởng cho biết toàn bộ hệ thống dữ liệu dự kiến được hoàn thiện, đưa vào vận hành thống nhất trong quý II/2027.

Trong thời gian này, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, đồng thời kiểm tra an toàn hệ thống trước khi kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.