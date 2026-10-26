Bộ trưởng Công an: Không để tình trạng công trình mình làm chủ nhưng người khác chịu trách nhiệm

Sáng 26/10, sau khi nghe tờ trình và thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại tổ tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh đối với việc sửa luật, ngoài thể chế hóa định hướng, kết luận của cấp có thẩm quyền thì chủ yếu là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, trong dự thảo đưa đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về PCCC.

Có ý kiến đại biểu băn khoăn về việc "tại sao lại bỏ quy định về công tác nghiệm thu PCCC đối với công trình và phương tiện".

Bộ trưởng Công an cho biết từ ngày 1/7, Chính phủ đã ban hành nghị định để bãi bỏ các thủ tục kiểm tra này. Trên cơ sở đó, Bộ Công an - cơ quan chủ trì soạn thảo luật - nhận thấy việc bãi bỏ là cần thiết vì bản chất của công tác kiểm tra nghiệm thu về PCCC và thẩm định này là kiểm soát chấp hành quy định của pháp luật.

Ông cho rằng khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định thì khi hoàn thành công trình mà kiểm tra nữa là không cần thiết.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu tại tổ sáng nay. Ảnh: Minh Nhật

Bộ trưởng chia sẻ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ không thể đủ trình độ chuyên môn để thẩm định lại toàn bộ thiết kế của các nhà chuyên môn đối với công trình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC không làm giảm hiệu quả hay giảm trách nhiệm mà chỉ giảm thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra, hậu kiểm vẫn được bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định. Dự thảo luật đã bổ sung về việc kết hợp giữa công tác kiểm tra định kỳ với kiểm tra việc chấp hành quy định về thẩm định thiết kế và nghiệm thu PCCC mà chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện có trách nhiệm phải thực hiện trước đó.

"Như vậy, công tác hậu kiểm hoàn toàn không bị buông lỏng" - Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định và cho rằng việc gắn chặt trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện thì hiệu quả PCCC sẽ tốt hơn.

Ông cũng cho rằng không thể để tình trạng "một công trình do mình làm chủ mà để người khác phải chịu trách nhiệm" mà "chính mình phải chịu trách nhiệm".

Trước đây, Hà Nội từng xảy ra vụ việc Cảnh sát PCCC phải chịu trách nhiệm về sự an toàn bên trong nhà của người dân - Bộ trưởng Công an đưa dẫn chứng và nhìn nhận điều đó rất khó khăn. Nguyên nhân, theo quy định cũ, khi cơ quan đã thẩm định, nghiệm thu xong thì phải chịu trách nhiệm về PCCC của công trình. Từ thực tiễn đó, luật sửa đổi lần này quy định rõ trách nhiệm của người dân, chủ đầu tư đối với công tác PCCC.

Khi bỏ thủ tục, dự thảo luật đã bổ sung quy định: chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chỉ được đưa công trình, phương tiện vào khai thác, sử dụng sau khi đã nghiệm thu PCCC theo đúng thiết kế đã được thẩm định. Đồng thời, chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm toàn diện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thẩm định, thi công, giám sát thi công và nghiệm thu.

Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu và chủ phương tiện giao thông.

Liên quan đến ý kiến đề nghị làm rõ biện pháp quản lý khi bỏ thủ tục cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với các phương tiện, vật liệu PCCC, Bộ trưởng Công an nêu rõ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lưu thông nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và giảm bớt rào cản hành chính.

Ông cho biết bỏ giấy phép lưu thông không làm giảm trách nhiệm hay giảm hiệu quả quản lý nhà nước, vì dự thảo luật đã quy định rõ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Do vậy, Bộ trưởng nhìn nhận quy định này rất thuận lợi trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm. Các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm chính.