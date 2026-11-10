Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt 8 điều khoản luận tội tại Hạ viện Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie ngày 9/11 đã tái đệ trình các điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ông Massie trình nghị quyết theo thủ tục ưu tiên, theo đó lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện phải tổ chức bỏ phiếu trong vòng hai ngày làm việc lập pháp. Tuy nhiên, họ cũng có thể tìm cách ngăn chặn nghị quyết bằng cách thông qua một kiến nghị đình lại việc xem xét với đa số phiếu quá bán.

Ông Massie cáo buộc Bộ trưởng Hegseth phạm tám nhóm hành vi có thể dẫn đến luận tội, bao gồm tiến hành các cuộc chiến không được cho phép, làm suy yếu các biện pháp bảo vệ dân thường và thực hiện các vụ giết người ngoài khuôn khổ tư pháp.

Theo hãng thông tấn Anadolu, nghị quyết yêu cầu cách chức ông Hegseth và tước quyền đảm nhiệm các chức vụ trong chính quyền liên bang trong tương lai.

Tám điều khoản luận tội nêu ra những cáo buộc liên quan đến vai trò của ông Hegseth trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, Yemen và Venezuela, cũng như cách ông xử lý các vấn đề giám sát quân đội, thương vong dân sự và quyền tự do ngôn luận.

Ba điều khoản đầu tiên cáo buộc ông Hegseth vi phạm Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 khi chỉ đạo các chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran mà không được Quốc hội cho phép, đồng thời tiếp tục cuộc xung đột bất chấp những nỗ lực của Quốc hội nhằm rút lực lượng Mỹ khỏi chiến trường.

Điều khoản thứ tư cáo buộc ông Hegseth làm suy yếu các cơ chế bảo vệ nhằm ngăn ngừa thương vong dân sự trong hoạt động quân sự. Cáo buộc này viện dẫn cuộc không kích gây chết người của Mỹ nhằm vào Trường tiểu học Shajarah Tayyebeh tại thành phố Minab, Iran, khiến hơn 150 dân thường thiệt mạng, trong đó có khoảng 120 học sinh, chủ yếu là các bé gái từ 12 tuổi trở xuống.

Điều khoản thứ năm tập trung vào các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào những tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy tại vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương. Theo các báo cáo được viện dẫn, ít nhất 243 người đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công riêng biệt này.

Điều khoản thứ sáu cáo buộc ông Hegseth xâm phạm quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ khi có hành động trả đũa Thượng nghị sĩ Mark Kelly, một cựu đại tá Hải quân Mỹ. Cáo buộc liên quan đến việc ông Kelly tham gia một video nhắc nhở quân nhân rằng họ có quyền từ chối thực hiện các mệnh lệnh trái pháp luật.

Điều khoản thứ bảy liên quan đến chiến dịch quân sự hồi tháng 1/2026 nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Ông Massie cáo buộc Bộ trưởng Hegseth đã chỉ đạo một chiến dịch quân sự không được cho phép nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng và bảy người Mỹ trở thành thương vong.

Điều khoản cuối cùng cáo buộc ông Hegseth chỉ đạo một chiến dịch quân sự trái pháp luật tại Yemen mang tên Chiến dịch Rough Rider. Theo cáo buộc, chiến dịch này bao gồm hơn 1.100 cuộc tấn công trong khoảng 52 ngày của năm 2025.

Ông Massie từng đưa ra nghị quyết tương tự vào tháng 9/2026 nhưng chưa được Hạ viện bỏ phiếu. Việc tái đệ trình diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội nhiệm kỳ tiếp theo.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Hegseth bác bỏ những lo ngại về khả năng bị luận tội, khẳng định ông không lo lắng trước động thái của Hạ nghị sĩ Massie nhằm buộc Hạ viện bỏ phiếu về việc cách chức mình.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa để bác bỏ các điều khoản luận tội hay không, ông Hegseth tuyên bố: "Chúng tôi không lo ngại về việc luận tội. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào sáng mai về chủ đề này".

Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực luận tội, khẳng định ông "chắc chắn bỏ phiếu thuận" đối với nghị quyết.