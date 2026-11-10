Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gọi nỗ lực luận tội ông là 'màn kịch chính trị'

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth Ảnh: UPI

Theo đài CNN, phát biểu tại cuộc họp báo hiếm hoi diễn ra sáng nay (10/11), ông Hegseth nói: “Chúng ta đã chứng kiến kịch bản này trước đây. Họ từng luận tội Tổng thống Trump chỉ vì một cuộc điện đàm hoàn hảo. Họ lại luận tội ông ấy trong tuần cuối cùng tại nhiệm. Cả hai lần, họ đều thất bại. Cả hai lần, ông ấy đều trở lại mạnh mẽ hơn và người dân Mỹ đã đưa ông ấy trở lại Nhà Trắng”.

Ông Trump từng hai lần bị luận tội. Lần đầu liên quan đến cáo buộc thực hiện thỏa thuận "có qua, có lại" với Ukraine. Lần thứ hai liên quan đến vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, ông Trump đều vượt qua các cuộc bỏ phiếu phế truất tại Thượng viện Mỹ.

Ông Hegseth tiếp tục lập luận rằng mình bị đe dọa luận tội vì ủng hộ Tổng thống Trump. “Giờ đây, họ đang tìm cách thực hiện điều đó lần thứ 3, lần này nhằm vào một thành viên nội các của ông ấy. Họ sẽ lại thất bại. Nếu việc đứng về phía Tổng thống Trump khiến tôi rơi vào tình cảnh đó, tôi sẵn sàng chấp nhận điều này bất cứ ngày nào trong tuần”, ông Hegseth tuyên bố.

Trong cuộc họp báo không theo lịch trình hôm 9/11, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ ủng hộ ông Hegseth nếu Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bị luận tội.

Tại cuộc họp báo, ông Hegseth gọi nỗ lực luận tội ông của Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie là “một màn kịch chính trị, một bản tuyên ngôn cá nhân bị cái tôi và sự oán giận chi phối”.

Ông Hegseth khẳng định mình đã thực hiện các “chiến dịch quân sự hợp pháp” và đạt được “thành công”, đồng thời nhấn mạnh chưa có bộ trưởng tiền nhiệm nào bị luận tội vì tiến hành các hoạt động quân sự như vậy. Ông cho rằng tiến trình luận tội nhằm vào mình xuất phát từ “những bất đồng về chính sách, chứ không phải hành vi sai trái, tội phản quốc, hối lộ hay bất kỳ loại tội danh nào mà các nhà lập quốc từng cân nhắc khi soạn thảo điều khoản luận tội".

Hôm 8/11, Hạ nghị sĩ Thomas Massie đã đệ trình 8 điều khoản luận tội nhằm vào ông Hegseth, cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phát động chiến dịch chống Iran mà không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, phớt lờ các quy định về giảm thiểu thương vong dân thường và chỉ đạo Bộ Chiến tranh tiến hành các vụ sát hại ngoài vòng pháp luật.