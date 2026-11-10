Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt nguy cơ bị luận tội

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 9/11, Hạ nghị sỹ Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa, bang Kentucky, đã đệ trình các điều khoản luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, mở đường cho Hạ viện xem xét và bỏ phiếu về vấn đề này ngay trong tuần.

Các cáo buộc luận tội chủ yếu liên quan đến vai trò của ông Hegseth trong chiến dịch quân sự tại Iran, cũng như các hoạt động tương tự tại Yemen và Venezuela.

Hạ nghị sỹ Massie cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh lạm dụng quyền hạn khi triển khai các cuộc không kích nhằm vào Iran mà không được Quốc hội chấp thuận, đồng thời tiếp tục các hoạt động quân sự bất chấp yêu cầu của cơ quan lập pháp về chấm dứt hành động thù địch.

Khi trình bày các điều khoản luận tội trước Hạ viện, Hạ nghị sỹ Massie cho rằng Bộ trưởng Hegseth đã “cố ý thi hành và thực hiện các mệnh lệnh trái pháp luật,” đồng thời cảnh báo quan chức này sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với Hiến pháp nếu tiếp tục tại nhiệm.

Theo quy trình, Hạ viện phải tiến hành bỏ phiếu trước tối 11/11. Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Cộng hòa có thể trì hoãn việc xem xét bằng cách chuyển nghị quyết tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện hoặc bỏ phiếu đình chỉ quá trình này.

Nếu được Hạ viện thông qua, các cáo buộc sẽ được chuyển lên Thượng viện để xem xét và tổ chức phiên xét xử.

Trước nguy cơ bị luận tội, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các hoạt động quân sự do ông và Tổng thống Donald Trump triển khai tại Iran, Yemen và Venezuela. Ông cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo ngày 10/11, lần đầu tiên sau hơn 180 ngày.

Động thái trên diễn ra khi Quốc hội Mỹ trở lại hoạt động sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Quốc hội khóa hiện tại chỉ còn khoảng 6 tuần làm việc trước khi chuyển giao quyền lực vào ngày 3/1/2027, khiến nỗ lực luận tội ông Hegseth trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ./.