Tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất. (Nguồn: Lockheed Martin)

Về phần mình, Ukraine nhiều lần khẳng định, nước này đang vô cùng cần thêm tên lửa đánh chặn nhằm đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga.

Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Financial Times cho biết, số tên lửa chưa được phê duyệt chuyển giao bao gồm các tên lửa đánh chặn PAC-3, vốn dự kiến được bàn giao trong giai đoạn từ tháng 9-12/2026.

Tuy nhiên, đến nay, chưa lô hàng nào trong số này được chấp thuận chuyển giao.

Ngoài ra, khoảng 20 tên lửa PAC-2, phiên bản cũ hơn của dòng tên lửa Patriot, cũng được dành cho Ukraine, song vẫn đang chờ phê duyệt bàn giao.

Đặc biệt, theo Financial Times, kế hoạch xin Mỹ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot hiện đang bị đình trệ tại Lầu Năm Góc.

“Mỹ đã và đang triển khai nhiều hướng hợp tác song song nhằm đẩy nhanh hợp tác công nghiệp xuyên Đại Tây Dương với các đối tác châu Âu và Ukraine trong lĩnh vực hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot. Công việc này vẫn đang được tiếp tục”, tờ báo dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc.

Tháng trước, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine, trị giá khoảng 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, các lô hàng dự kiến được bàn giao vào đầu những năm 2030.