Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với sự 'tàn phá khủng khiếp'

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ngày 17/10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Iran phải lựa chọn giữa việc từ bỏ “tham vọng hạt nhân” để đạt được một thỏa thuận hoặc đối mặt với hành động quân sự có sức tàn phá khủng khiếp.

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát biểu trước các học viên thuộc Chương trình Đào tạo Sĩ quan Dự bị (ROTC) và những người mới nhập ngũ tại Đại học Tennessee, ông Hegseth nói: “Iran sẽ phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn: hoặc từ bỏ những tham vọng đó trên bàn đàm phán, hoặc đối mặt với mức độ tàn phá mà nước Mỹ có thể gây ra và sẽ nhanh chóng thực hiện nếu cần thiết”.

Ông Hegseth cáo buộc Iran xây dựng kho tên lửa thông thường quy mô lớn nhằm răn đe các cuộc tấn công từ bên ngoài, đồng thời tiếp tục theo đuổi điều mà Washington gọi là “tham vọng hạt nhân”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong việc buộc các đối thủ phải tham gia đàm phán và chính sách đối với Iran nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tái khẳng định sức mạnh của Washington, bao gồm đối phó với các băng đảng ma túy và hạn chế ảnh hưởng của Iran, Trung Quốc và Nga tại Mỹ Latinh.

Mở rộng sang các ưu tiên chiến lược khác của Washington, ông Hegseth cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách củng cố ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán cầu, trong đó có việc hạn chế sự hiện diện của các đối thủ tại khu vực Mỹ Latinh.

Đề cập Venezuela, ông Hegseth cho rằng những hành động của Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ để lại tác động lâu dài, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược và nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Ông cho biết Washington đang tìm cách đẩy các đối thủ ra khỏi Tây Bán cầu, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự và quan hệ đối tác trên khắp châu Mỹ.

Phía Iran chưa đưa ra phản ứng hay bình luận về phát biểu nêu trên của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.