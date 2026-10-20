Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ tới Israel, thảo luận về Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo các quan chức Israel, cuộc gặp diễn ra tại một căn cứ không quân ở miền Nam nước này. Ông Hegseth sau đó xác nhận trên mạng xã hội X rằng đã thăm các binh sĩ Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), nhưng không đề cập cuộc gặp với ông Netanyahu. Lầu Năm Góc chưa bình luận về chuyến thăm.

Chuyến thăm diễn ra 8 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu.

Căng thẳng Mỹ - Israel với Iran gia tăng sau các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, làm bùng phát xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho biết không có ý định tấn công Iran trước cuộc bầu cử, trong khi Tổng thống Trump cũng ra tuyên bố tương tự khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11 tới.