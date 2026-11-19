Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo bản tin của kênh truyền hình nhà nước Venezuela VTV, trong chuyến thăm không được Lầu Năm Góc công bố tới Caracas, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã được nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, tiếp đón.

Phát biểu trong chuyến thăm đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình xích lại gần nhau giữa Washington và Caracas sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, ông Hegseth tuyên bố: “Chúng tôi coi đây là sự tái khởi động quan hệ đối tác quốc phòng và là cơ hội để lực lượng vũ trang của hai quốc gia vĩ đại cùng hợp tác”.

Thỏa thuận bao gồm những nội dung gì?

Thỏa thuận hợp tác do ông Hegseth và bà Rodríguez công bố quy định việc nối lại hợp tác kỹ thuật và quân sự giữa Washington và Caracas, vốn đã bị đình chỉ trong nhiều năm do quan hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi.

Theo nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela, một trong những mục tiêu chính là tăng cường đào tạo nhân sự thuộc lực lượng vũ trang Venezuela thông qua các chương trình huấn luyện chung và hợp tác.

Bà Rodríguez cho biết sáng kiến này sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng của quân đội Venezuela trong việc ứng phó với các mối đe dọa chung.

Thỏa thuận cũng nhằm cải thiện trang thiết bị phục vụ hoạt động tác chiến của lực lượng Venezuela và tạo điều kiện tiếp cận các công nghệ mới.

Cho đến nay, cả hai chính phủ đều chưa cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình triển khai thỏa thuận, nguồn lực sẽ được phân bổ hoặc các cơ chế cụ thể để thực hiện hợp tác.

Washington và Caracas tăng cường quan hệ

Euronews cho biết quá trình xích lại gần nhau giữa Washington và Caracas còn được đánh dấu bằng các thỏa thuận liên quan đến dầu mỏ Venezuela, cũng như chiến lược của Mỹ nhằm chống buôn bán ma túy tại vùng Caribe và Thái Bình Dương.

Các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào những tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương đã gây nhiều thương vong và làm dấy lên tranh cãi về tính pháp lý.

Chuyến thăm của ông Hegseth nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng ảnh hưởng tại Venezuela.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ là thành viên nội các thứ ba của ông Trump tới thăm quốc gia này trong năm nay, sau các chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Năng lượng, vốn tập trung vào nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản của Venezuela.