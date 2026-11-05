Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth hứng 'bão' sau thất bại thảm hại của đảng Cộng hoà

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Theo CNN, Hạ viện có thể bỏ phiếu luận tội người đứng đầu Lầu Năm Góc ngay trong tuần tới.

Lo ngại trước thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử ngày 3/11, nhiều nghị sĩ Cộng hòa và đồng minh nhanh chóng tìm cách đổ lỗi cho ông Hegseth về kết quả bầu cử. Trong các cuộc trao đổi kín, họ cho rằng ông đóng vai trò chủ chốt trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump tấn công Iran mà không có chiến lược rút lui, cũng như không có kế hoạch ứng phó với những hệ quả chính trị tất yếu.

Chiến dịch công kích quyết liệt này diễn ra bất chấp việc các chiến lược gia của đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện thừa nhận riêng rằng, những vấn đề của đảng không chỉ là cuộc chiến ở Iran, dẫn đến thất bại tương đương năm 2008 và sẽ mất nhiều năm để khắc phục. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, các lãnh đạo đảng vẫn tránh trực tiếp quy trách nhiệm cho ông Trump về thất bại này.

Ngay cả trong số các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện vượt qua đòn giáng ngày 3/11, không ai định quay lưng với tổng thống khi ông vẫn còn 2 năm nhiệm kỳ. Tuy nhiên, sự trung thành đó không dành cho ông Hegseth - vị bộ trưởng có phong cách đối đầu, người đã không tạo dựng được nhiều mối quan hệ hữu hảo tại Đồi Capitol kể từ khi tiếp quản quyền chỉ huy Lầu Năm Góc.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện có thể sẽ bỏ phiếu trực tiếp phản đối Bộ trưởng Chiến tranh trong vài ngày tới. Hạ nghị sĩ Thomas Massie của đảng Cộng hoà nói với CNN rằng ông dự định khởi xướng cuộc bỏ phiếu luận tội ông Hegseth, khi Quốc hội trở lại làm việc vào tuần tới. Nhiều nguồn tin từ đảng Cộng hòa cho biết, họ kỳ vọng nghị quyết này sẽ được thông qua.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa nói với CNN rằng ông Hegseth đã phóng đại cơ hội Mỹ giành chiến thắng trong cuộc xung đột một cách nhanh chóng và dễ dàng. Họ cáo buộc ông tiếp tục thúc đẩy leo thang quân sự, dù có rất ít dấu hiệu cho thấy cách làm này có thể buộc Iran đầu hàng.

Theo họ, cuộc xung đột sau đó đã biến thành vũng lầy, khiến Mỹ bị cuốn vào Trung Đông vô thời hạn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và kích hoạt làn sóng phản đối của cử tri đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngày 4/11, Phó Tổng thống JD Vance đưa ra tuyên bố đáng chú ý, rằng “lý do chúng ta thất bại là cuộc chiến”, mặc dù ông không quy trách nhiệm cụ thể cho bất kỳ cá nhân nào.

“Mọi thứ đang bắt đầu chuyển hướng” liên quan đến cuộc chiến và ông Hegseth, một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nhận định. “Đây chủ yếu là chiến dịch do Bộ Chiến tranh dẫn dắt, bởi chính các ông đã lựa chọn sử dụng hành động quân sự để giải quyết một vấn đề đối ngoại”, cựu quan chức nói.

Ông Trump bảo vệ

Tổng thống Trump có thiện cảm cá nhân với ông Hegseth, và đã nói với các trợ lý rằng ông Hegseth nên chống trả những nỗ lực luận tội hoặc điều tra.

“Chỉ mới 2 ngày trước, tổng thống còn ở trong phòng cùng ông ấy và nói: ‘Anh là người giỏi nhất của tôi. Anh là người tốt nhất mà tôi có’”, một quan chức tiết lộ.

Theo một nguồn tin, ông Trump cũng có thể cảm thấy cần phải giữ ông Hegseth ở lại nếu ông quyết định tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ngoài ra, trong bối cảnh phe Dân chủ giành được đa số mới tại Thượng viện, các nỗ lực bổ nhiệm thành viên mới vào Nội các của chính quyền đương nhiệm sẽ trở nên phức tạp hơn.

Ngày 4/11, khi được hỏi về công việc của ông Hegseth, Tổng thống Trump đã bảo vệ chiến dịch quân sự và phủ nhận kế hoạch sa thải ông, đồng thời nói rằng Bộ trưởng Chiến tranh đang “làm rất tốt”.

“Nếu phải quyết định lại, tôi vẫn sẽ phải làm điều đó một lần nữa”, ông Trump nói về quyết định phát động chiến tranh.

Nhà Trắng lên án khả năng phe Dân chủ tiến hành các cuộc điều tra về Lầu Năm Góc. Người phát ngôn Lauren Bis nói trong một tuyên bố: “Nếu phe Dân chủ lựa chọn theo đuổi những cuộc điều tra giả tạo và các chính sách cực đoan của cánh tả, thì họ đang lựa chọn hành động chống lại người dân Mỹ.”

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc ông Trump tìm người để đổ lỗi cho những thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn là vấn đề thời gian, và họ coi ông Hegseth là mục tiêu hiển nhiên.