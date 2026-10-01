Bộ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ. Cùng dự có: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên; Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương; Lãnh đạo Hội đồng Y khoa Quốc gia; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Y tế; Lãnh đạo các Viện, Trung tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống; Lãnh đạo và đại diện Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Hảo. Ảnh: Trần Minh

Theo Quyết định số 2939/QĐ-BYT, ngày 16/9/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hảo - thạc sĩ Luật, chuyên viên chính Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia Phạm Thị Hảo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Văn phòng Hội đồng Y khoa có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hội đồng Y khoa Quốc gia trong công tác chuẩn bị các kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo tinh thần của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ trưởng thông tin: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, Hội đồng phải triển khai thực hiện khối lượng lớn công việc và làm thế nào để vừa gọn gàng, vừa đúng quy định pháp luật, nhưng không quá phức tạp, vướng mắc rất cần vai trò tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia cùng với các ban chuyên môn của Hội đồng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hảo. Ảnh: Trần Minh

Chính vì vậy, qua rà soát, Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng giao trách nhiệm, điều động, bổ nhiệm Thạc sĩ Luật Phạm Thị Hảo có kinh nghiệm về pháp chế sang nhận nhiệm vụ là Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia để tham mưu, giúp việc cho đồng chí Chánh Văn phòng, giúp việc cho Hội đồng Y khoa Quốc gia triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Hảo bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tin tưởng giao cho cá nhân đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Tân Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia bày tỏ: Đây là một niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn, do đó đồng chí sẽ nỗ lực cố gắng giữ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, học hỏi để phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Văn phòng Hội đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia Phạm Thị Hảo. Ảnh: Trần Minh