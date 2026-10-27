Bộ trưởng Bộ Y tế rưng rưng khi nhắc tới những em bé mỏi mòn chờ ghép tạng

Bộ trưởng Đào Hồng Lan xúc động nhắc về các em bé chờ ghép tạng. (Nguồn: Znews)

Chiều 27/10, khi phát biểu tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của bé Khế, một bệnh nhi đang chờ cơ hội ghép tim.

Bộ trưởng cho biết bà đã tìm hiểu kỹ trường hợp của cháu bé. Bố cháu là chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, trong khi hai mẹ con ở nhà phải đối mặt với những khó khăn, bệnh tật và nỗi lo về tương lai của con.

Từ câu chuyện của bệnh nhi này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đặt vấn đề về trách nhiệm của những người xây dựng pháp luật trước cơ hội cứu sống người bệnh.

“Nếu chúng ta là những người xây dựng pháp luật mà thờ ơ, bàng quan với những việc như vậy thì chúng ta mới là những người có lỗi”, Bộ trưởng chia sẻ.

Theo bà Đào Hồng Lan, việc xây dựng dự thảo luật hướng tới mục tiêu mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ được ghép mô, tạng. Quá trình này phải dựa trên nguyên tắc không ép buộc bất kỳ ai, đồng thời thiết lập các điều kiện chặt chẽ để bảo vệ những đối tượng không phù hợp.

Bộ trưởng cho rằng cần nhìn nhận vấn đề từ hoàn cảnh của những gia đình có con mắc bệnh nặng, đang chờ cơ hội được cứu sống. Với những gia đình không may mất đi con, mong muốn được nhìn thấy con tiếp tục sống trong một hình hài khác thông qua việc hiến mô, tạng cũng là điều cần được thấu hiểu.

“Không ép buộc ai cả. Nhưng nếu gia đình các cháu không may qua đời, có nhu cầu nhìn thấy bóng dáng đứa con thân yêu của mình tiếp tục sống trong một hình hài khác, trong khi rất nhiều trẻ em đang chờ để có được cuộc sống đàng hoàng, thì chúng ta phải tập trung vào đấy”, bà nói.

Bộ trưởng Y tế xúc động khi nhắc tới những em bé mỏi mòn chờ ghép tạng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dự thảo luật cần bảo đảm hai nguyên tắc cốt lõi: mở rộng cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân hơn, trong đó có trẻ em; đồng thời quy định chặt chẽ các điều kiện, điều cấm và tiêu chí xác định những trường hợp không phù hợp.

Theo bà, nếu dự thảo còn những điểm chưa chặt chẽ về mặt kỹ thuật hoặc chưa thể hiện đầy đủ nội dung, đó là trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, các đại biểu Quốc hội và những người tham gia xây dựng pháp luật trong việc tiếp tục nghiên cứu, đóng góp để hoàn thiện.

Bên lề cuộc họp báo, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ nỗi buồn trước những thông tin sai lệch và bình luận tiêu cực trên mạng xã hội liên quan đến dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng, những cách diễn giải, suy diễn không chính xác khiến cơ quan soạn thảo trăn trở trong bối cảnh nhiều bệnh nhân vẫn đang chờ nguồn mô, tạng phù hợp để có cơ hội tiếp tục sống.

Bộ trưởng khẳng định việc xây dựng dự thảo luật không nhằm phục vụ bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục tiêu mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Việc mở rộng khả năng hiến, ghép phải đi đôi với các quy định bảo vệ chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và quyền lợi của người hiến.

Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện, hướng tới tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc đạo đức và an toàn.