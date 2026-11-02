Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình Quốc hội về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là dự án luật liên quan tới sức khỏe của người dân, đến sự sống và cái chết; liên quan tới cả y học, pháp lý, đạo đức, văn hóa và việc phòng ngừa tội phạm liên quan tới lĩnh vực này. Vì thế, dự án luật được dư luận xã hội rất quan tâm.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 2-11. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh tinh thần của cơ quan chủ trì soạn thảo là cầu thị, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra và ý kiến góp ý của nhân dân để khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội tại phiên họp này.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tham khảo ý kiến của các nước trên thế giới, quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và lựa chọn những giải pháp phù hợp với văn hóa Việt Nam, với đặc điểm tâm lý, tình cảm của người Việt Nam. "Đấy là những yếu tố quan trọng nhất để thiết kế nội dung dự án luật này", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Nhắc tới "nút thắt" để giải tỏa băn khoăn, vướng mắc trong dư luận về độ tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật đã cố gắng với tinh thần tiếp thu cao nhất, kế thừa tinh thần luật hiện hành là người đăng ký hiến chỉ áp dụng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, "đúng tinh thần bảo đảm được trách nhiệm trong việc quyết định một vấn đề hệ trọng của đời mình".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự thảo luật cũng đã quy định rất nhiều nội dung để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người và bảo vệ người hiến. Nhấn mạnh như vậy, Bộ trưởng Đào Hồng Lan dẫn ví dụ cụ thể để chứng minh: Dự thảo luật đã tăng tuổi người hiến mô, bộ phận cơ thể người (hiến khi còn sống-PV) từ 18 tuổi lên từ đủ 25 tuổi trở lên để "bảo vệ đội ngũ thanh, thiếu niên".

Cùng với đó, dự thảo luật bổ sung các quy định về xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người được ghép; bổ sung yêu cầu bảo đảm tính độc lập trong đánh giá điều kiện hiến, tư vấn và lấy, ghép; bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm; bổ sung quy định về Hội đồng xác định chết não hoặc chết tuần hoàn...

Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình thêm, dự thảo luật quy định rất rõ, người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, như tế bào gốc tạo máu, tế bào lympho từ máu ngoại vi, và phải đáp ứng các điều kiện rất chặt chẽ; tuyệt đối cấm lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người sống dưới 18 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định không được lấy bộ phận cơ thể người hiến khi đang sống tại bất kỳ thời điểm nào nếu người đó từ chối (dù trước đó đã đăng ký-PV); quy định chặt chẽ việc hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người với những người đã chết não, chết tuần hoàn; tiếp thu ý kiến đại biểu để bổ sung quy định với trường hợp người chết não, chết tuần hoàn tuy chưa đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người nhưng gia đình có nguyện vọng...

Trước đó, thảo luận về dự án luật này, đa số đại biểu Quốc hội đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và tại phiên thảo luận ở tổ.