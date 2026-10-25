Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Đăng ký lại công bố sản phẩm sau 5 năm để phục vụ hậu kiểm
Thảo luận tại Tổ 7 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh và tỉnh Lâm Đồng) về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đề xuất đăng ký lại công bố sản phẩm sau 5 năm nhằm ghi nhận lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hậu kiểm, đồng thời công khai thông tin để người dân theo dõi, giám sát.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bo-truong-bo-y-te-dao-hong-lan-dang-ky-lai-cong-bo-san-pham-sau-5-nam-de-phuc-vu-hau-kiem-10440441.html