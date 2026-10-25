Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Đăng ký lại công bố sản phẩm sau 5 năm để phục vụ hậu kiểm

Chiều 25/10/2026, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong giai đoạn mới.