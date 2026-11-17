Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động tại các cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành đào tạo nhân lực y tế trên cả nước.

Trong thư, Bộ trưởng khẳng định vai trò đặc biệt của người thầy đối với ngành Y tế, bởi những bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức và trách nhiệm với người bệnh đều được hình thành từ những bài giảng, giờ thực hành và tấm gương của các thế hệ nhà giáo.

"Mỗi bài giảng trên giảng đường, mỗi giờ hướng dẫn thực hành tại bệnh viện, mỗi lời nhắc nhở về y đức và trách nhiệm nghề nghiệp đều góp phần vun đắp nên những thế hệ cán bộ y tế có kiến thức, có kỹ năng, có lòng nhân ái và tinh thần phụng sự Nhân dân", Bộ trưởng viết.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, tâm huyết, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế. Ảnh: Bộ Y tế

Theo bà, những đóng góp của người thầy đôi khi không thể đo đếm bằng thành tích hay con số, nhưng được thể hiện qua từng ca bệnh được cứu sống, từng người bệnh được chăm sóc tốt hơn và sự trưởng thành của hàng vạn cán bộ y tế trên khắp cả nước.

Bộ trưởng trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, tâm huyết, sự tận tụy cùng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

Đề cập yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, Bộ trưởng cho biết năm 2026 mở ra những cơ hội và động lực mới cho ngành Y tế, trong bối cảnh các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số đặt ra những định hướng lớn.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên.

Bà mong muốn các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà giáo ngành Y tế tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo với nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế. Các cơ sở cần chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của người thầy thuốc, đồng thời chủ động tiếp cận thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu giáo dục y đức, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và thái độ tôn trọng người bệnh trong quá trình đào tạo.

"Máy móc, công nghệ có thể hỗ trợ người thầy thuốc rất nhiều, nhưng không thể thay thế trái tim nhân hậu, sự tận tâm và trách nhiệm của người cán bộ y tế", bà viết.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng người thầy ngành Y không chỉ đào tạo những người giỏi chuyên môn mà còn phải truyền cho học trò tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến vì sức khỏe nhân dân.

Máy móc, công nghệ có thể hỗ trợ người thầy thuốc rất nhiều, nhưng không thể thay thế trái tim nhân hậu, sự tận tâm và trách nhiệm của người cán bộ y tế. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Nhân dịp 20/11, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới đội ngũ nhà giáo và người lao động tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, mong muốn các thầy cô tiếp tục dìu dắt, đào tạo những thế hệ cán bộ y tế vừa hồng, vừa chuyên, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.