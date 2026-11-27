Chiều 27/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và Dự án chỉnh quyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài hơn 28 km, có điểm đầu kết nối đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới và điểm cuối kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Giai đoạn trước mắt, đầu tư đoạn tuyến nối từ điểm cuối dự án đến Quốc lộ 3B và kết nối với đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp chỉ đạo tại công trình Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Theo ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, thuộc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thiện.

Về các hạng mục thi công, toàn tuyến có 18 cầu, gồm 16 cầu tuyến chính và 2 cầu vượt ngang; trong đó đã hoàn thành 3 cầu chính. Hiện nhà thầu đang trong quá trình thi công móng mố trụ và lao lắp dầm các cầu còn lại.

Do địa hình chia cắt mạnh, dự án đã áp dụng giải pháp tường chắn bó uốn tại 12 vị trí với tổng chiều dài 960 m, giúp giảm khoảng 1.000 – 1.200 m cầu. Nhờ đó giảm tỷ suất đầu tư còn khoảng 230 tỷ đồng/km, thấp hơn tuyến Bắc Kạn – Cao Bằng ở mức khoảng 370 tỷ đồng/km.

“Vướng mắc lớn nhất hiện này là công tác đúc dầm một số cầu. Do địa hình chia cắt, không có mặt bằng và đường vào, chưa bố trí được mặt bằng để làm bãi đúc dầm. Theo phương án đang tính toán dự kiến mất khoảng 8 tháng”, ông Mạc Văn Nghiệp thông tin.

Đối với nút giao, nút giao vào thành phố Bắc Kạn đã cơ bản thiết kế xong, nút km18 kết nối với các các cụm công nghiệp đang được thiết kế và thẩm định. Ban quản lý cho biết sẽ triển khai nút giao và hệ thống giao thông thông minh (ITS) từ ngày 15/12.

Về tiến độ chung, liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ bê tông nhựa trong tháng 3/2027 và thông tuyến trong tháng 5/2027.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao quà động viên tinh thần người lao động trên các công trường thi công. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Đánh giá cao sự đồng hành của địa phương, nhất là trong giải phóng mặt bằng và tái định cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị địa phương nghiên cứu phát triển đô thị, công nghiệp dọc tuyến, từ đó phát huy hiệu quả của đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với chủ đầu tư và đơn vị thi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành và vượt khối lượng năm 2026, đặc biệt là sớm tìm giải pháp mặt bằng đúc dầm cầu để thông tuyến. Vật liệu đá cũng cần được tập kết đủ để làm cuốn chiếu ngay khi nền đạt chuẩn, sau đó thảm nhựa.

Đối với đường gom, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý hạn chế tối đa việc mở mới, ưu tiên sử dụng đường cũ như Quốc lộ 3. “Hạng mục nào không cần thiết thực hiện thì cắt giảm để tránh lãng phí”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Về trạm dừng nghỉ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Công tác thiết kế, đấu thầu và thu phí phải làm song song, để khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, thu phí cũng hoàn tất.

“Làm thế nào để Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn kết thúc đúng thời gian quy định nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, tránh những tồn tại gây khó khăn cho nghiệm thu và đưa vào sử dụng sau này”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao đổi với chủ đầu tư và địa phương về tiến độ thực hiện Dự án chỉnh quyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Trong chương trình công tác cũng ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đi kiểm tra tiến độ Dự án chỉnh quyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới. Dự án này đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên với tổng chiều dài khoảng 99,03 km, trong đó đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 59,93 km, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới dài khoảng 39,1 km.

Tại hiện trường, ông Vũ Đức Nhận, Giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Thái (doanh nghiệp dự án) đã báo cáo chung về tình hình giải phóng mặt bằng, bãi đổ thải, công tác tái định cư và tình hình cung ứng đá xây dựng cũng như mỏ vật liệu phục vụ dự án.

“Nguồn cung cấp đá từ mỏ khu vực Núi Chuông hiện chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu của dự án do phải chia sẻ cho các dự án khác của tỉnh. Mỏ đá mới đang hoàn thiện thủ tục thăm dò và dự kiến khai thác vào đầu quý I/2027”, ông Vũ Đức Nhận cho biết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận tiến độ thi công của nhà thầu và sự vào cuộc của địa phương trong quá trình thực hiện Dự án chỉnh quyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên.

Đối với nội dung về nguồn cung vật liệu đá, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp cùng giải quyết, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch. Riêng đoạn Hà Nội - Thái Nguyên thi công từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2029, hoàn thành đưa vào khai thác và thu phí từ tháng 1/2028; tiếp đó đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới.

Khi chính thức đi vào vận hành, Dự án chỉnh quyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải trên toàn tuyến, giảm thời gian và chi phí logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng Trung du miền núi phía Bắc.