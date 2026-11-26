Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Bnews/vnanet phát

Chiều 26/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp kiểm tra công tác xây dựng hai tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các đoạn tuyến vào khai thác, phấn đấu thông xe trước 31/12 phục vụ Tết Nguyên đán 2027

Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng dài khoảng 60 km, đi qua 7 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn, tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 4/2024, mốc hoàn thành là tháng 12/2026. Đến nay, giá trị sản lượng đạt 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh, các cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành.

Hiện mặt bằng tuyến chính cơ bản đã xong, song còn vướng 41 vị trí đường gom, nút giao IC04 và trạm dừng nghỉ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, tỉnh đang tập trung giải quyết, trong đó có cả phương án cưỡng chế.

Về phía nghiệp dự án là Tập đoàn Đèo Cả, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng kiến nghị địa phương hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/12/2026, đồng thời đề nghị cho phép khai thác tạm, miễn phí đoạn dài 36,5 km dịp Tết.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Bnews/vnanet phát

Tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao công tác triển khai của các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng. Các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trước ngày 31/12, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu để tổ chức thông xe ngay, phục vụ lưu thông tạm trong dịp Tết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị bố trí xây dựng trạm dừng nghỉ từ Bắc Giang cũ đến Lạng Sơn để bảo đảm khai thác thuận lợi, an toàn. Ngay khi được bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư cần tập trung máy móc xây dựng ngay trạm dừng nghỉ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao sớm hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, có thể nâng vận tốc xe chạy từ 80 km/h lên 90 km/h theo tiêu chuẩn hiện hành khi tuyến hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đối với cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) dài 121,06 km, tổng mức đầu tư 26.184 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức PPP, phân kỳ hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài 93,35 km, dự kiến hoàn thành năm 2027, giá trị sản lượng đạt khoảng 78,31%; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành năm 2028. Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành, tuy nhiên tại đoạn làm mới 27,7 km, mặt bằng nhiều vị trí còn xen kẽ, chưa liên tục, gây khó khăn cho thi công đồng bộ.

Doanh nghiệp dự án là Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND hai tỉnh xem xét đưa đoạn Tân Thanh – Đông Khê (Km0 – Km62) vào khai thác tạm, miễn phí phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2027, dự kiến 30 ngày. Cuộc diễn tập chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn dự kiến tổ chức ngày 20/12/2026 tại xã Đông Khê, do Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì.

Kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công. Bộ trưởng đề nghị từ nay đến ngày 31/12 thông xe đoạn tuyến từ Lạng Sơn đến xã Đông Khê. Địa phương cần sớm có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn nâng tốc độ chạy xe từ 80 km/h lên 90 km/h để phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

Lãnh đạo Bộ Xây Dựng thăm hỏi, động viên các người lao đông trên công trường thi công cao tốc. Ảnh: Bnews/vnanet phát

Bộ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý Cao Bằng cần bố trí vị trí, hoàn thành thủ tục liên quan để nhà đầu tư xây dựng 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến, bảo đảm lưu thông và khai thác hiệu quả. Để thúc đẩy vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics và kinh tế cửa khẩu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành đầu tư hai tuyến đường kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và các phường trung tâm tỉnh. Trường hợp chưa thể đầu tư xây mới ngay, cần ưu tiên nguồn vốn nâng cấp đường cũ, bảo đảm các tuyến đều có 4 làn xe để đồng bộ với cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Về công tác đường gom, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu khi xây dựng cần quan tâm đến các hầm chui dân sinh, tạo điều kiện cho người dân lưu thông. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, khi thẩm định, triển khai các dự án cao tốc, cần nghiên cứu xây dựng đường gom hai bên thành đường song hành, thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế.