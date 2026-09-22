Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh

Chiều nay (22/9), Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. (Ảnh: Tạ Hải).

Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh bày tỏ sự tin tưởng với quá trình công tác hơn 30 năm, kinh qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó từng có thời gian gắn bó trực tiếp với công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình, dự án giao thông, đồng chí Lê Hồng Vinh sẽ cùng với Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chỉ đạo điều hành hiệu quả, đưa ngành ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tạ Hải).

"Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, ngành Xây dựng đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tuy vậy, thời gian qua, toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đâu đó vẫn còn những khó khăn, đặc biệt trong quản lý đầu tư các dự án trọng điểm. Tôi kỳ vọng đồng chí Lê Hồng Vinh bằng năng lực, kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đảm nhận, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành Xây dựng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân giao phó", Bộ trưởng nói.

Gửi lời chúc mừng đến đồng chí Nguyễn Danh Huy mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Hơn 30 năm công tác, gắn bó với lĩnh vực giao thông - xây dựng, kinh qua nhiều vị trí công tác nhưng ở bất kể cương vị nào, đồng chí Nguyễn Danh Huy cũng đều làm tốt nhiệm vụ, trong đó, có nhiều nhiệm vụ rất khó khăn.

"Trên cương vị công tác mới, đóng vai trò là cầu nối giữa Bộ Xây dựng với Chính phủ và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, tôi kỳ vọng đồng chí Nguyễn Danh Huy sẽ tiếp tục cống hiến, làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Danh Huy và đồng chí Lê Hồng Vinh. (Ảnh: Tạ Hải).

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Bộ Xây dựng; Cùng đó là sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh. "Cá nhân tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề", Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nói.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ Xây dựng là Bộ đa ngành, có quy mô, phạm vi hoạt động rộng lớn mang tính chiến lược quốc gia, từ công tác quy hoạch, phát triển đô thị, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, Bộ Xây dựng đang đứng trước vận hội mới, gánh vác trọng trách lịch sử to lớn.

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: Tạ Hải).

"Đứng trước nhiệm vụ đó, tôi sẽ nỗ lực cùng cán bộ công nhân viên chức đồng sức, đồng lòng, triển khai hiệu quả phương châm hành động của Bộ Xây dựng; Học tập, nghiên cứu thấu đáo, đầy đủ, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Chấp hành sự phân công của tổ chức, tận tâm, tận lực, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quyết liệt chỉ đạo công việc bảo đảm chất lượng, tiến độ; luôn lắng nghe, học hỏi các thế hệ đi trước, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các bộ ngành liên quan hoàn thành công việc được giao", Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chia sẻ.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ. Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 12/2010 - 3/2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An. Từ tháng 3/2014 - 10/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn. Từ tháng 10/2015 - 12/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn. Từ tháng 12/2015 - 12/2018, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 12/2018 - 12/2024, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 12/2024 - 1/2025, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 1/2025 - 10/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ ngày 17/11/2025 - 9/2026, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.