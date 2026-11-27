Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, xã Tổng Cọt, xã Lũng Nặm.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri các xã kiến nghị các cấp, ngành quan tâm nâng mức lương cho nhân viên cấp dưỡng tại các trường bán trú, nội trú; đầu tư tuyến đường tránh qua chợ Tổng Cọt với kinh phí dự kiến 80 tỷ đồng; mở mới, nâng cấp các tuyến đường đến nhóm hộ biên giới và khu tái định cư Tà Cán, Lũng Lương. Đề nghị đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung, nâng cấp hệ thống điện lưới, trạm biến áp và hạ tầng viễn thông.

Đề xuất bố trí vốn xây dựng đường tuần tra biên giới. Hiện Tổng Cọt có 28,22 km đường biên giới với 34 cột mốc quốc giới, nhiều tuyến đường đi lại khó khăn. Tại khu vực Lũng Luông, xóm Kéo Sí, xã Tổng Cọt, nhóm hộ di dân ra biên giới từ năm 1984 dù đã có điện, nước nhưng chưa có đường. Ngoài ra, kiến nghị sớm đầu tư kè chống sạt lở tại các khu tái định cư, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri xã Tổng Cọt nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị: Về bất cập trong sắp xếp biên chế cấp xã, đây là trách nhiệm của cấp tỉnh, địa phương cần chủ động hơn trong công tác sắp xếp, bảo đảm phục vụ nhân dân. Các trung tâm hành chính công cấp xã dù có thời điểm hồ sơ ít vẫn phải bảo đảm hoạt động. Đối với chế độ phụ cấp của một số vị trí tại cơ sở giảm so với trước, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, giải quyết theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho nhân viên phục vụ bán trú tại các trường học để bảo đảm đời sống.

Đối với các khu giãn dân vùng biên giới chưa có đường, yêu cầu chính quyền địa phương và Sở Tài chính làm tốt công tác dự báo, bảo đảm điện, đường, trường, trạm phục vụ người dân; đưa các dự án vào chương trình đầu tư công trong thời gian tới. Riêng việc xây dựng trụ sở quân đội, công an, địa phương cần phối hợp, đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai thực hiện, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, bảo đảm lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về hạ tầng giao thông, Bộ trưởng cho biết, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sắp hoàn thành, đường Hồ Chí Minh từ trung tâm tỉnh đến Pác Bó sắp khởi công, nhưng tuyến kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và trung tâm tỉnh Cao Bằng vẫn chưa được triển khai, sẽ là nút thắt, khó phát huy hiệu quả kết nối. Đề nghị địa phương sớm kiến nghị, đề xuất chủ trương xây dựng các tuyến đường kết nối, bảo đảm lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh được định hướng thành cửa khẩu quốc tế hiện đại.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp xã, đề nghị phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm để trả lời cử tri.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà 2 xã Tổng Cọt và Lũng Nặm.