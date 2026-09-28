Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tiếp xúc cử tri phường Nùng Trí Cao trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Cùng dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phường Nùng Trí Cao.

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Nùng Trí Cao của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đoàn Thị Lê An thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh quý II/2026; các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ đầu năm đến nay; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Theo đó, Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, được tổ chức thành 2 đợt. Dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 2 dự án luật liên quan đến nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri phường Nùng Trí Cao nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Cử tri phường Nùng Trí Cao phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Về lĩnh vực đất đai, cử tri chia sẻ khó khăn trong công tác định giá tài sản theo Luật Giá năm 2023, vấn đề xử lý tài sản công và kiến nghị hỗ trợ nguồn lực đầu tư các dự án chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Về lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị bổ sung chế độ chính sách cho giáo viên mầm non đang thực hiện nhiệm vụ phổ cập, dạy học ở độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo; chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non kiêm nhiệm công tác đoàn.

Cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã, phụ cấp khối đảng, đoàn thể; chế độ sinh hoạt phí Ủy viên MTTQ cấp xã không hưởng lương; trợ cấp mai táng đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám; việc sử dụng nhiều phần mềm chuyên ngành...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội sắp tới sẽ xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn với mục tiêu trọng tâm là đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, hướng tới những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận, giám sát và thụ hưởng. Trân trọng và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước đang quyết liệt hành động để các chính sách ban hành bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trao đổi trực tiếp về các kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn; tuy nhiên quá trình vận hành ban đầu vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục xử lý, hoàn thiện.

Đối với những kiến nghị liên quan đến tiền lương, phụ cấp, chế độ đối với cán bộ cấp xã, tổ dân phố sau sắp xếp, đây là những vấn đề thuộc chính sách chung, cần được xem xét đồng bộ ở cấp Trung ương. Các cơ quan Trung ương đang tiếp tục nghiên cứu chính sách tiền lương, phụ cấp theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm công bằng.

Về tình trạng phải sử dụng nhiều phần mềm chuyên ngành, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết việc các bộ, ngành, địa phương trước đây sử dụng những nền tảng công nghệ khác nhau đang gây khó khăn cho kết nối, liên thông. Trung ương đang xây dựng, tích hợp các hệ thống và cơ sở dữ liệu dùng chung. Các hệ thống kỹ thuật tại địa phương cũng cần phải kết nối, liên thông với Trung ương để giảm đầu mối, thuận lợi hơn trong xử lý công việc.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp phường, đề nghị phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm để trả lời cử tri.