Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 77 km, trong đó: Đầu tư hoàn chỉnh 12,5km đoạn đầu tuyến từ nút giao cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đến nút giao QL.37 đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (trong đó 8,1km mở mới; 4,4km nâng từ 2 làn xe lên 4 làn xe); đoạn còn lại từ Km12+500 đến Km77+00, dài 64,5km đang thực hiện theo quy mô 2 làn xe nhưng đã thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hầm chui dân sinh, cống thoát nước quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình.

Dự án gồm 15 gói thầu xây lắp, hiện đã triển khai thi công 15/15 gói thầu, tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt 4.688,733/6.168,488 tỷ đồng, đạt 76,01% giá trị hợp đồng. Tổng kế hoạch vốn được giao là 8.383,912 tỷ đồng, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn từ khi khởi công đến nay là 7.089,384/8.383,912 tỷ đồng, đạt 84,56% kế hoạch.

Trong số 14 gói thầu dự kiến hoàn thành trong năm 2026, các đơn vị cơ bản bám sát tiến độ yêu cầu. Đối với các gói thầu chính từ số 19 đến số 24, toàn bộ phần nền đường K95, K98 và hệ thống hầm chui dân sinh đã hoàn thành. 92 hầm chui dân sinh đã hoàn thành; cống hộp lớn đã thi công xong 61/62 cái, đạt 98,4%; cống tròn, cống hộp lắp ghép 280/298 cái, đạt 94%;

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Đối với hạng mục cầu, cơ bản hoàn thành 16/16 cầu tuyến chính; xong toàn bộ kết cấu phần trên 6/6 cầu tuyến nhánh (còn hạng mục rải bê tông nhựa). Giá trị xây lắp lũy kế đạt 4.132,39/4.862,985 tỷ đồng, đạt 84,98% giá trị hợp đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết tâm hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây lắp để tổ chức thi công; các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng gồm: Đá xây dựng, đất đắp... đã được giải quyết, đáp ứng yêu cầu thi công. Đồng thời, tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức thi công, xây dựng lại tiến độ chi tiết, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo chế độ 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, phần lớn các gói thầu dự kiến hoàn thành trong năm 2026 đang được tập trung thi công, tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đề xuất Bộ Xây dựng quan tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 để tỉnh Tuyên Quang triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn hoàn chỉnh), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe đơn vị thi công báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện dự án.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận, biểu dương những chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của chủ đầu tư cũng như những nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu thi công cần tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tăng tốc thi công. Trong quá trình triển khai, các nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự; các đơn vị tư vấn giám sát thi công tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng theo thiết kế.

Về những đề xuất của tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nguồn lực cho tỉnh thực hiện điều chỉnh nâng cấp đoạn tuyến Km12+500 đến Km77+00 từ 2 làn xe lên 4 làn xe trong thời gian sớm nhất.