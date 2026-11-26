Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công.

Đoàn công tác kiểm tra dọc tuyến từ điểm đầu Km0+000, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đến nút giao IC04 Km61+700, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng.

Thi công thảm bê tông nhựa phân đoạn Km40+900, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, đến nay công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đạt nhiều kết quả quan trọng. Tại tỉnh Lạng Sơn, đoạn Km0+000 đến Km51+800, mặt bằng theo quy mô nền đường 17 m cơ bản đã bàn giao xong; các điểm vướng mắc tại xã Hoàng Văn Thụ đã được chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm. Tại tỉnh Cao Bằng, đoạn Km51+800 đến Km121+060, các xã Đông Khê, Thạch An, Đức Long, Phục Hòa, Hạnh Phúc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng; đoạn Km93+350 - Km121+060 đạt 96,55% diện tích. Các hạng mục trạm dừng nghỉ tại xã Đông Khê và Trung tâm quản lý điều hành giao thông cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Trên công trường, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt: Phân đoạn Km0 đến Km93+350 đã hoàn thành cơ bản phần nền đường, cầu, cống hộp, hầm chui; thảm bê tông nhựa đạt hơn 81,4 km bên phải tuyến và 54,3 km bên trái tuyến. Tổng sản lượng xây lắp đạt gần 10.747 tỷ đồng, đạt 73,64% giá trị hợp đồng. Riêng đoạn Tân Thanh - Đông Khê, từ Km0+000 đến Km62+000, các đơn vị đang tập trung tăng tốc, phấn đấu hoàn thiện quy mô nền đường 22 m để đưa vào khai thác có kiểm soát phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Phân đoạn Km93+350 đến Km121+060, các nhà thầu tổ chức 13 mũi thi công tại xã Quảng Uyên và xã Trà Lĩnh. Đáng chú ý, hạng mục hầm số 4 đã đào thông 100% nhánh phải và đạt gần 95% nhánh trái, sản lượng xây lắp đạt 617,5 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 2.250 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 100%.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo tại công trường.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo của các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích mở rộng theo quy mô nền đường 22 m; phối hợp chặt chẽ để hoàn tất di dời hạ tầng đường điện, không để mặt bằng làm ảnh hưởng đến đường găng tiến độ của dự án.

Doanh nghiệp dự án và các nhà thầu phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường mũi thi công, tổ chức làm việc khoa học, bảo đảm tuyệt đối chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động, vệ sinh môi trường; quyết tâm đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê vào khai thác phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2027 đúng cam kết.

Đối với kiến nghị bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để hoàn thiện quy mô nền đường 22 m, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời.

Đoàn công tác tặng quà công nhân trên công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm việc trên công trường, mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng ca kíp thi công, sớm hoàn thành tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.