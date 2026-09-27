Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Cao Bằng phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bố trí nguồn vốn cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Cùng đi có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, Tập đoàn Đèo Cả và các nhà thầu thi công của dự án.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình.

Đoàn kiểm tra dọc tuyến, từ Km23+000 thuộc xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến Km93+350 thuộc xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục như đào bạt mái, đắp mở rộng nền đường, thi công cấp phối đá dăm và gia cố mái ta luy. Một số đoạn đã hoàn thành đào bạt mái, chuyển sang các hạng mục hoàn thiện nền đường. Tại khu vực hầm số 4, nhánh phải đã hoàn thành khoan đào, đạt 100%. Các mũi thi công còn lại đang tiếp tục triển khai tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Hầm số 4 (nhánh phải), Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã hoàn thành khoan đào.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu trong công tác thi công. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ trên những đoạn đã có mặt bằng, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Yêu cầu tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc, bố trí nguồn vốn; phấn đấu thông xe theo kế hoạch đã đề ra và sớm đưa đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Đoàn công tác của tỉnh tặng quà công nhân trên công trường.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà các kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm việc trên công trường; động viên lực lượng thi công tiếp tục nỗ lực vượt khó, đáp ứng tiến độ dự án.