Bộ trưởng Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân chậm giải ngân đầu tư công

Sáng 12/11/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan tại Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công ở một số địa phương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã làm rõ các vấn đề về liên doanh nhà thầu, tình trạng giao thầu lại và các giải pháp siết chặt quy định pháp luật trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân khách quan là vấn đề giải phóng mặt bằng, biến động giá, thiếu nguồn vật liệu, thiếu nguồn nhân lực.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH Đà Nẵng) dẫn chứng, vừa qua vẫn có hiện tượng các nhà thầu khi đã trúng thầu nhưng lại chuyển cho đơn vị nhà thầu tư nhân.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, nguyên nhân chậm giải ngân còn do việc công bố chỉ số giá ở các địa phương chưa kịp thời và ảnh hưởng của thời tiết cũng dẫn đến chậm giải ngân vốn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, chúng ta thực hiện theo Luật Đấu thầu và về quy trình thực hiện rất chặt chẽ khi xét về năng lực tài chính, năng lực về trang thiết bị, máy móc thi công, nhân lực... khi các doanh nghiệp tham gia dự án. Thế nhưng vẫn có hiện tượng giao thầu.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tính đến tháng 10 đã giải ngân đầu tư công đạt khoảng 74%, nhưng đâu đó vẫn còn một số địa phương giải ngân đầu tư công chậm. Lý giải việc chậm giải ngân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng nguyên nhân khách quan chủ yếu là vấn đề giải phóng mặt bằng, về biến động giá, thiếu nguồn vật liệu, thiếu nguồn nhân lực... Về chủ quan, có trách nhiệm của các chủ dự án về quản trị, về tổ chức thực hiện, về năng lực điều hành.