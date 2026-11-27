Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc báo cáo những khó khăn, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, bàn giao 261,8ha, tương ứng 28,8km tuyến cho chủ đầu tư, nhà thầu. Hạ tầng kỹ thuật cơ bản được di dời; các khu tái định cư Thanh Mai và Bản Áng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn vào tháng 5/2027.

Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới đang được triển khai thi công trên nhiều đoạn tuyến. Các nhà thầu tập trung thi công nền đường, xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu và chuẩn bị điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu chủ động khắc phục khó khăn do địa hình miền núi; tổ chức thi công cuốn chiếu, tận dụng tối đa mặt bằng hiện có.

Đối với tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, phấn đấu thông toàn tuyến vào tháng 5/2027; giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, phấn đấu vượt khối lượng thi công đề ra.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thi công cầu, đúc dầm, bố trí mặt bằng và đường tiếp cận bãi đúc; rà soát các nút giao, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Đồng thời, cắt giảm thủ tục tư vấn không cần thiết, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng công trình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Quy hoạch dọc tuyến cần gắn với các không gian phát triển công nghiệp, đô thị, trạm dừng nghỉ; nghiên cứu kết nối đồng bộ với tuyến Cao Bằng - Thái Nguyên. Việc đầu tư đường gom phải tính toán hợp lý, tránh phát sinh chi phí, ảnh hưởng hiệu quả khai thác.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công hạng mục cầu Thanh Vận, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.

Đối với dự án CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, Bộ trưởng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, giải phóng mặt bằng, vốn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến.

Đại diện nhà thầu báo cáo phương án thi công khu vực nút giao Thịnh Đán thuộc Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tập trung giải quyết vướng mắc về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn vật liệu và điều kiện thi công.

Hiện trạng khu vực nút giao Thịnh Đán.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng còn vướng mắc, bảo đảm nguồn lực và tiến độ, chất lượng công trình.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh tặng quà các đơn vị thi công.

Việc kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thể hiện quyết tâm thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm. Khi hoàn thành, các tuyến cao tốc sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Nguyên, tạo động lực phát triển khu vực trung du, miền núi phía Bắc.