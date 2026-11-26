Cùng đi kiểm tra, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện chủ đầu tư dự án.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các thành viên đoàn công tác nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án

Trong chương trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các thành viên đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra dọc tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng từ Km 45+130 đến nút giao IC02 (Km 7+400) giao với tuyến Tân Thanh - Cốc Nam.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có 4 gói thầu thiết kế và xây lắp (EC). Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị thực hiện đạt 81,87% giá trị hợp đồng EC, chậm khoảng 2% so với kế hoạch thi công đã đề ra của doanh nghiệp dự án; tổng giá trị vốn ngân sách Nhà nước đã giải ngân đạt 83,14% theo kế hoạch vốn bố trí đến hết năm 2026; các cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành…

Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại hiện trường kiểm tra, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nêu rõ: Hiện UBND tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo sát sao UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, bám sát từng hộ, từng vị trí, từng thủ tục, xử lý dứt điểm các vị trí cục bộ còn lại để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao IC04, trạm dừng nghỉ và một số vị trí đường gom. Công tác này sẽ hoàn thành trước 15/12/2026.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra dự án

Phát biểu tại hiện trường kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn và chủ đầu tư trong triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu: UBND tỉnh Lạng Sơn, chủ đầu tư và các doanh nghiệp dự án bám sát các mục tiêu để đảm bảo dự án hoàn thành vào 31/12/2026.

Trong đó, UBND tỉnh Lạng Sơn tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh nhanh chóng xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng một số vị trí còn lại.

Chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ đối với đoạn Km 1+800 - IC02 và phần mở rộng tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, các nút giao, đường gom, hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục phụ trợ; khẩn trương tập trung thi công trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc; chủ động rà soát, điều chỉnh các đoạn tuyến để đảm bảo đáp ứng điều kiện về tốc độ tối đa của phương tiện tham gia trên tuyến.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà kỹ sư, công nhân tham gia thi công dự án